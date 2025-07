Z czego ma dotyczyć zmiana

Zmiana ma dotyczyć rozliczenia VAT od importu towarów na zasadzie odwrotnego obciążenia, w jednej deklaracji VAT. Umożliwia to art. 33a ustawy o VAT, dzięki czemu podatnik jednocześnie rozlicza VAT należny i naliczony. Unika w ten sposób konieczności wpłacenia z góry VAT importowego.

Co innego przy rozliczeniu importu na zasadach ogólnych. - Wiąże się to z koniecznością zapłaty VAT należnego wynikającego ze zgłoszenia importowego. Można go odliczyć jako VAT naliczony dopiero po otrzymaniu poświadczonego zgłoszenia celnego (PZC) – wyjaśnia Marek Przybylski, doradca podatkowy, radca prawny, menedżer w MDDP.

Jest problem

Problemem dla podatników korzystających z uproszczenia na podstawie art. 33a ustawy o VAT jest jednak – jak tłumaczy Marek Przybylski - termin ograniczający możliwość złożenia korekty deklaracji podatkowej w związku np. z podwyższeniem wartości celnej czy ujęciem importu towarów pierwotnie pominiętego w deklaracji. Są na to cztery miesiące od powstania długu celnego. Jeśli ten czas minie, to - jak wyjaśnia ekspert - podatnik powinien wykazać nierozliczony w deklaracji import towarów, płacąc należny VAT z odsetkami.

Kogo on dotyczy

Problem mają podmioty, które najpierw składają zgłoszenie importowe uproszczone, a następnie zgłoszenia importowego uzupełniającego.

- Terminy na złożenie zgłoszenia uzupełniającego mogą być bowiem różne, organy celne mogą je określić nawet do 120 dni od zwolnienia towarów, a w szczególnie uzasadnionych warunkach wręcz do dwóch lat – wskazuje Marek Przybylski. Tym samym – dodaje - podatnicy korzystający z uproszczeń celnych i realizujący je prawidłowo, jeśli korzystają z dłuższych terminów wynikających z otrzymanych decyzji celnych, tracą prawo do rozliczania VAT importowego w deklaracji podatkowej.

- Czteromiesięczny termin na złożenie korekty deklaracji VAT jest dla nich liczony od złożenia zgłoszenia uproszczonego, a nie od złożenia zgłoszenia uzupełniającego czy też od zwolnienia towarów – wyjaśnia ekspert.

To właśnie ma się zmienić.

Co się zmieni

Opublikowany projekt zakłada wydłużenie w takiej sytuacji terminu na złożenie korekty deklaracji VAT - z zachowaniem prawa do ujęcia w niej importu towarów. Będzie to dotyczyło korzystających ze zgłoszeń uproszczonych, którzy jednocześnie posiadają status AEO (czyli Upoważnionego Przedsiębiorcy).

Marek Przybylski wyjaśnia, że ma im zostać przedłużony termin do skorygowania deklaracji VAT - do końca miesiąca po upływie terminu na złożenie zgłoszenia uzupełniającego.

Nowe regulacje o wydłużonym terminie na skorygowanie deklaracji VAT będą miały zastosowanie do tych importów towarów, dla których obowiązek podatkowy powstał po 18 czerwca 2025 r. Tak ma wynikać z przepisów przejściowych.

Termin ten - jak tłumaczy Marek Przybylski - wiąże się z wprowadzeniem nowego systemu celnego AIS/IMPORT PLUS.

Etap legislacyjny

Projekt ustawy o VAT (nr UDER76) – w konsultacjach