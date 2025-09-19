Spór o stawkę akcyzy a OZE

Chodzi o zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł. Problem pojawił się w związku ze zmianą od 1 stycznia 2019 r. stawki podatku akcyzowego z 20 zł/MWh na 5 zł/MWh. Brakowało przepisów przejściowych, które odnosiłyby się do sytuacji, w której energia została wytworzona przed 1 stycznia 2019 r. (gdy obowiązywała wyższa stawka akcyzy), a spółka uzyskała dokument potwierdzający umorzenie świadectwa pochodzenia energii po 31 grudnia 2018 r. (gdy stawka była już obniżona).

Podatnicy spierają się z fiskusem o to, która stawka akcyzy powinna mieć zastosowanie do zwolnienia – ta z momentu wytworzenia energii czy ta z chwili uzyskania dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa.

OZE - wątpliwości firm dotyczące zwolnienia z akcyzy rozwieje wyrok NSA

W wyrokach z 24 maja 2024 r. (sygn. akt I GSK 1830/20), 12 kwietnia 2024 r. (I GSK 598/20) i 22 listopada 2023 r. (I GSK 105/20) NSA orzekł, że decyduje stawka obowiązująca w momencie, kiedy zwolnienie jest realizowane, czyli z chwili otrzymania dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii.

Innego zdania były składy orzekające NSA 3 października 2024 r. (I FSK 539/21) i 18 września 2024 r. (I FSK 185/21). Uznały, że kluczowy jest moment wytworzenia energii z odnawialnych źródeł, bo podatnik już w tym momencie nabywa prawo do zwolnienia o konkretnej wartości.

Jeden ze składów orzekających postanowił skierować pytanie pod uchwałę (postanowienie NSA z 7 lutego 2025 r., sygn. akt I FSK 1519/21). Ta jednak nie zapadła.

Ostateczną odpowiedź co do wysokości zwolnienia poznamy w poniedziałek. Wtedy NSA wyda wyrok w siedmioosobowym składzie.

Jaka stawka akcyzy obowiązuje obecnie? Zobacz, co obecnie stanowią przepisy podatkowe

Obecnie nie ma już tego problemu. Od 18 grudnia 2021 r. z art. 162a ustawy o podatku akcyzowym wprost wynika, że w razie zmiany stawki akcyzy zwolnienie, o którym mowa w art. 30 ust. 1, należy obliczać według stawki obowiązującej w dacie wytworzenia i dostarczenia do zużycia energii elektrycznej udokumentowanej świadectwem pochodzenia.