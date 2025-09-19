Wcześniej w tej sprawie mogła zapaść uchwała, która wiązałaby inne składy orzekające, ale sąd kasacyjny jej nie podjął.

Jest VAT czy go nie ma? Brak jednomyślności w sądach

Dotychczas sądy administracyjne orzekały w sprawach takich spółek różnie. Zapadały wyroki korzystne dla podatników (np. wyroki NSA z 22 lipca 2020 r., I FSK 1366/17, z 16 lipca 2019 r., I FSK 587/17 i z 8 czerwca 2017 r., I FSK 1117/15), jak i te, w których sądy podzieliły stanowisko fiskusa (np. wyroki NSA z 23 sierpnia 2024 r., sygn. akt I FSK 1653/20), z 26 czerwca 2024 r., I FSK 1480/20, z 26 stycznia 2023 r., I FSK 1958/19 i z 3 grudnia 2021 r., I FSK 2067/21).

Czy spółka płaci VAT? Odpowiedź przyniesie wyrok NSA

Sprawa, w której zapadnie ważny wyrok NSA, dotyczy spółki powołanej przez województwo do wspierania i promowania rozwoju. Miała się ona zająć wprowadzeniem na regionalny rynek instrumentów finansowych oraz zarządzaniem środkami finansowymi na rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Z umowy, którą zawarła z województwem, wynikało, że będzie zarządzać środkami w interesie publicznym, w zamian za co będzie otrzymywała rekompensatę uwzględniającą „rozsądny zysk”.

Spółka utrzymuje, że jej usługi nie są opodatkowane VAT, bo – jak argumentuje – wykonuje zadanie publiczne. Fiskus twierdzi jednak, że spółka wykonuje odpłatne usługi, ponieważ działa jako niezależny podmiot i jako taki realizuje za wynagrodzeniem zlecone jej zadania. To, co określa jako rekompensatę, stanowi – zdaniem skarbówki – zapłatę za usługi.

Spółka wygrała w sądzie I instancji. NSA miał jednak wątpliwości, więc skierował pytanie pod uchwałę (postanowienie NSA z 11 grudnia 2024 r., sygn. akt I FSK 678/21). Ponieważ ta nie zapadła, sprawa zostanie w poniedziałek rozpoznana przez skład siedmiu sędziów.