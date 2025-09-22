Należy wyjaśnić, że JPK_CIT obejmuje dwie odrębne struktury:

  • JPK_KR_PD (Jednolity Plik Kontrolny Księgi Rachunkowe Podatek Dochodowy),
  • JPK_ST_KR (Jednolity Plik Kontrolny Środki Trwałe).

Przybliżmy, jakie dane powinna zawierać każda z tych struktur.

JPK_KR_PD

Pierwszą z obowiązkowych struktur logicznych, jaką podatnicy będą wysyłać do właściwych urzędów skarbowych, jest JPK_KR_PD. Plik ten obejmuje ogólne dane o księgach podatników oraz informacje dotyczące rozliczenia podatku dochodowego. JPK_KR_PD został podzielony na osiem części (węzłów), które odpowiadają za inny zakres danych.

Tabela 1.
Elementy pliku JPK_KR_PD
Nazwa węzła Opis węzła
Naglowek Dane techniczne dotyczące pliku, takie jak cel złożenia, okres, którego dotyczy plik, identyfikator urzędu skarbowego.
Podmiot1 Dane identyfikacyjne jednostki składającej plik.
Kontrahent Informacje o kontrahentach ujętych w ewidencji (nazwa, NIP, kraj rezydencji). Węzeł ten nie jest obowiązkowy.
ZOiS Zestawienie obrotów i sald – zawiera pola odzwierciedlające zestawienie obrotów i sald wynikające z ksiąg rachunkowych.
Dziennik Rejestr wszystkich zapisów księgowych.
KontoZapis Zapisy na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych.
Ctrl Dane kontrolne, które pozwolą na weryfikację kompletności i poprawności pliku.
RPD Rozliczenie podatku dochodowego.

Uwaga! Plik JPK_KR_PD musi być spójny pod względem przekazanych danych z deklaracją CIT-8 oraz z danymi przedstawionymi w sprawozdaniu finansowym.

JPK_ST_KR

Drugim plikiem wysyłanym do urzędów skarbowych w ramach JPK_CIT jest JPK_ST_KR. Obejmuje on ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Plik zawiera wszystkie operacje gospodarcze ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, takie jak: nabycie, wytworzenie, przyjęcie, wykreślenie, amortyzacja. JPK_ST_KR został podzielony na trzy części (węzły).

Tabela 2.
Elementy pliku JPK_ST_KR
Nazwa węzła Opis węzła
Naglowek Dane techniczne dotyczące pliku, jak cel złożenia, okres, którego dotyczy plik, identyfikator urzędu skarbowego.
Podmiot1 Dane identyfikacyjne jednostki składającej plik.
ST_KR Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Oprócz standardowej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, którą prowadzą spółki, JPK_ST_KR zawiera dodatkowe informacje, takie jak:

  • określenie rodzaju dokumentu stwierdzającego nabycie/wytworzenie,
  • metodę amortyzacji,
  • częstotliwość odpisów,
  • przyczynę wykreślenia składnika majątku trwałego,
  • informację o zmianie KŚT w ciągu roku obrotowego.

Główne różnice między strukturami

Dwa nowe pliki w formacie jednolitego pliku kontrolnego zawierają inny zakres danych. JPK_KR_PD to przede wszystkim plik mający na celu przedstawienie sytuacji majątkowej spółki, liczbę transakcji gospodarczych zawieranych przez spółki, różnice między wynikiem bilansowym a podatkowym. Natomiast JPK_ST_KR to rzetelna i pełna informacja przedstawiająca składniki majątku trwałego podmiotów gospodarczych. Oba pliki muszą zawierać te same informacje w zakresie wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Uwaga! Kwoty wykazane w zestawieniu obrotów i sald w strukturze JPK_KR_PD na kontach dotyczących składników majątku trwałego (zarówno konta bilansowe, jak i wynikowe) muszą być spójne z przedstawionymi informacjami w strukturze JPK_ST_KR.

Co firmy muszą uzupełnić już teraz w związku z JPK_CIT

Aby dobrze przygotować się do nowych obowiązków raportowych, spółki już teraz powinny zacząć pracę nad:

  • dostosowaniem systemów finansowo-księgowych,
  • odpowiednim ustawieniem planu kont,
  • mapowaniem kont z przypisanymi znacznikami rachunkowymi i podatkowymi,
  • zapewnieniem generowania przez systemy księgowe plików w formacie XML,
  • weryfikacją danych dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych pod względem poprawności numerów KŚT, dokumentów OT i numerów inwentarzowych,
  • uzgodnieniem danych podatkowych i księgowych,
  • testowaniem i weryfikacją wygenerowanych plików JPK.

Podsumowanie

Wprowadzenie JPK_CIT to największa reforma sprawozdawczości podatkowej w Polsce od lat. Struktura JPK_CIT to zaawansowane narzędzie informatyczne służące do kontroli ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych oraz ewidencji majątku trwałego podatników. Zakres danych, jakie podatnik ma obowiązek przekazać, jest bardzo szeroki i chociaż obowiązek wysyłania pliku JPK_CIT będzie wdrażany stopniowo, już teraz warto rozpocząć przygotowania w zakresie odpowiedniej konfiguracji systemów księgowych.

Podstawa prawna

Podstawa prawna i źródła

ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 111; ost.zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 1235)

ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 278; ost.zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 1074)

komunikaty Ministerstwa Finansów dotyczące struktur JPK (https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/)

Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów dot. struktury JPK_KR_PD

Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów dot. struktury JPK_ST_KR

