Należy wyjaśnić, że JPK_CIT obejmuje dwie odrębne struktury:

Przybliżmy, jakie dane powinna zawierać każda z tych struktur.

JPK_KR_PD

Pierwszą z obowiązkowych struktur logicznych, jaką podatnicy będą wysyłać do właściwych urzędów skarbowych, jest JPK_KR_PD. Plik ten obejmuje ogólne dane o księgach podatników oraz informacje dotyczące rozliczenia podatku dochodowego. JPK_KR_PD został podzielony na osiem części (węzłów), które odpowiadają za inny zakres danych.

Tabela 1. Elementy pliku JPK_KR_PD Nazwa węzła Opis węzła Naglowek Dane techniczne dotyczące pliku, takie jak cel złożenia, okres, którego dotyczy plik, identyfikator urzędu skarbowego. Podmiot1 Dane identyfikacyjne jednostki składającej plik. Kontrahent Informacje o kontrahentach ujętych w ewidencji (nazwa, NIP, kraj rezydencji). Węzeł ten nie jest obowiązkowy. ZOiS Zestawienie obrotów i sald – zawiera pola odzwierciedlające zestawienie obrotów i sald wynikające z ksiąg rachunkowych. Dziennik Rejestr wszystkich zapisów księgowych. KontoZapis Zapisy na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych. Ctrl Dane kontrolne, które pozwolą na weryfikację kompletności i poprawności pliku. RPD Rozliczenie podatku dochodowego.

Uwaga! Plik JPK_KR_PD musi być spójny pod względem przekazanych danych z deklaracją CIT-8 oraz z danymi przedstawionymi w sprawozdaniu finansowym.

JPK_ST_KR

Drugim plikiem wysyłanym do urzędów skarbowych w ramach JPK_CIT jest JPK_ST_KR. Obejmuje on ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Plik zawiera wszystkie operacje gospodarcze ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, takie jak: nabycie, wytworzenie, przyjęcie, wykreślenie, amortyzacja. JPK_ST_KR został podzielony na trzy części (węzły).

Tabela 2. Elementy pliku JPK_ST_KR Nazwa węzła Opis węzła Naglowek Dane techniczne dotyczące pliku, jak cel złożenia, okres, którego dotyczy plik, identyfikator urzędu skarbowego. Podmiot1 Dane identyfikacyjne jednostki składającej plik. ST_KR Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Oprócz standardowej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, którą prowadzą spółki, JPK_ST_KR zawiera dodatkowe informacje, takie jak:

określenie rodzaju dokumentu stwierdzającego nabycie/wytworzenie,

metodę amortyzacji,

częstotliwość odpisów,

przyczynę wykreślenia składnika majątku trwałego,

informację o zmianie KŚT w ciągu roku obrotowego.

Główne różnice między strukturami

Dwa nowe pliki w formacie jednolitego pliku kontrolnego zawierają inny zakres danych. JPK_KR_PD to przede wszystkim plik mający na celu przedstawienie sytuacji majątkowej spółki, liczbę transakcji gospodarczych zawieranych przez spółki, różnice między wynikiem bilansowym a podatkowym. Natomiast JPK_ST_KR to rzetelna i pełna informacja przedstawiająca składniki majątku trwałego podmiotów gospodarczych. Oba pliki muszą zawierać te same informacje w zakresie wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Uwaga! Kwoty wykazane w zestawieniu obrotów i sald w strukturze JPK_KR_PD na kontach dotyczących składników majątku trwałego (zarówno konta bilansowe, jak i wynikowe) muszą być spójne z przedstawionymi informacjami w strukturze JPK_ST_KR.

Co firmy muszą uzupełnić już teraz w związku z JPK_CIT

Aby dobrze przygotować się do nowych obowiązków raportowych, spółki już teraz powinny zacząć pracę nad:

dostosowaniem systemów finansowo-księgowych,

odpowiednim ustawieniem planu kont,

mapowaniem kont z przypisanymi znacznikami rachunkowymi i podatkowymi,

zapewnieniem generowania przez systemy księgowe plików w formacie XML,

weryfikacją danych dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych pod względem poprawności numerów KŚT, dokumentów OT i numerów inwentarzowych,

uzgodnieniem danych podatkowych i księgowych,

testowaniem i weryfikacją wygenerowanych plików JPK.

Podsumowanie

Wprowadzenie JPK_CIT to największa reforma sprawozdawczości podatkowej w Polsce od lat. Struktura JPK_CIT to zaawansowane narzędzie informatyczne służące do kontroli ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych oraz ewidencji majątku trwałego podatników. Zakres danych, jakie podatnik ma obowiązek przekazać, jest bardzo szeroki i chociaż obowiązek wysyłania pliku JPK_CIT będzie wdrażany stopniowo, już teraz warto rozpocząć przygotowania w zakresie odpowiedniej konfiguracji systemów księgowych.

Podstawa prawna Podstawa prawna i źródła ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 111; ost.zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 1235) ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 278; ost.zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 1074) komunikaty Ministerstwa Finansów dotyczące struktur JPK (https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/) Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów dot. struktury JPK_KR_PD Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów dot. struktury JPK_ST_KR