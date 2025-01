Podatnicy CIT, których rok podatkowy lub obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, będą musieli jako pierwsi złożyć JPK_CIT – za 2025 r., jeżeli ich przychód w 2024 r. przekroczył 213 650 000 zł.

Przypomnijmy, że od Nowego Roku obowiązują przepisy o JPK_CIT zawarte w Polskim Ładzie, czyli ustawie z 29 października 2021 r. (Dz.U. poz. 2105 ze zm.). Na razie dotyczą one tylko grup kapitałowych i podatników CIT, u których wartość przychodu z poprzedniego roku przekroczyła 50 mln euro. Ten limit przelicza się na polską walutę według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedniego roku podatkowego albo obrotowego (w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi).

Jeżeli więc rok podatkowy lub obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, to do przeliczenia limitu należy wziąć średni kurs euro z 31 grudnia 2024 r., który wynosił wtedy 4,2730 zł za euro. To oznacza, że limit ustalany dla potrzeb składania JPK_CIT za 2025 r. to 213 650 000 zł.

Przypomnijmy, że grupy kapitałowe i duzi podatnicy CIT muszą przesłać za pierwszy rok (tj. rozpoczynający się po 31 grudnia 2024 r., a przed 1 stycznia 2026 r.) tylko JPK_KR_PD, i to w ograniczonej formie. Nie trzeba w nim podawać numeru identyfikacji kontrahenta, numeru identyfikującego fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur (nie ma bowiem jeszcze obowiązku stosowania tego systemu), wysokości, rodzaju ani typu różnic pomiędzy wynikami bilansowym a podatkowym. Grupy kapitałowe i duzi podatnicy nie muszą też przesyłać za pierwszy rok ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (JPK_ST_KR).

Przypomnijmy, że w kolejnych latach obowiązkiem składania JPK zostaną objęte kolejne grupy podmiotów – za rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczynający się po:

31 grudnia 2025 r. – inni podatnicy CIT (spółki niebędące osobami prawnymi) zobowiązani do składania JPK_VAT,

31 grudnia 2026 r. – pozostali podatnicy CIT i spółki niebędące osobami prawnymi.

Będą oni zobowiązani do prowadzenia ksiąg i ewidencji według nowych struktur logicznych odpowiednio od 1 stycznia 2026 r. i 1 stycznia 2027 r. ©℗