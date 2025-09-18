Dotychczas wizytę w urzędzie skarbowym można było zarezerwować: internetowo za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie podatki.gov.pl, telefonicznie (poprzez infolinię KAS) i osobiście w urzędzie skarbowym. To nadal jest dopuszczalne, ale pojawiła się nowa możliwość.

Nowa możliwość w e-US

Wizytę można teraz umówić z wykorzystaniem swojego konta w e-US na stronie www.podatki.gov.pl. Trzeba się tylko zalogować za pomocą np. profilu zaufanego, bankowości elektronicznej, aplikacji mObywatel.

Dzięki nowej funkcjonalności - jak wyjaśnia KAS - użytkownik e-US może:

- wybrać konkretny urząd skarbowy,

- określić cel wizyty,

- wskazać dogodny termin spotkania.

Na końcu otrzyma mailem lub sms-em potwierdzenie rezerwacji.

Dane zaciągane automatycznie z konta w e-US

Udogodnieniem jest to, że po zalogowaniu do swojego konta w e-US nie trzeba ręcznie wprowadzać swoich danych osobowych. System sam automatycznie pobiera niezbędne informacje z profilu użytkownika.

Dodatkowo, w przypadku gdy użytkownik wyraził zgodę na e-korespondencję w e-US, dane kontaktowe – czyli adres e-mail oraz numer telefonu – zostaną automatycznie przeniesione i wykorzystane w trakcie procesu rezerwacji wizyty – wyjaśniła KAS w komunikacie. Zastrzegła, że dane te zostaną wykorzystane tylko na potrzeby rezerwacji wizyty i kontaktu w tej sprawie.

Chętnie już rezerwują wizytę

Umówienie wizyty w urzędzie skarbowym nie jest obowiązkowe, ale jak twierdzi KAS, podatnicy od niemal pięciu już lat chętnie rezerwują spotkanie.

W pierwszym półroczu 2025 r. w całym kraju umówionych zostało ponad 2,3 mln wizyt, a ich ogólna liczba była o 6 proc. większa w porównaniu do analogicznego okresu w 2024 r. Każdego dnia było rejestrowanych około 19 tys. wizyt. „Średni czas obsługi podatnika podczas umówionego spotkania wynosił 18 minut. W przypadku niektórych spraw – takich jak potwierdzenie profilu zaufanego, czy spraw związanych z rejestracją podatkową – czas obsługi podatnika był jeszcze krótszy” – czytamy w komunikacie KAS.

Wynika z niego również, że podatnicy najczęściej rezerwowali wizyty w sprawach dotyczących podatków majątkowych oraz w celu uzyskania zaświadczeń. Ale udział wizyt dotyczących zaświadczeń w ogólnej liczbie wszystkich spotkań co roku maleje. Wynika to z tego, że zaświadczenia można pobierać za pośrednictwem e-US.