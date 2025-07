Za pośrednictwem takiej aplikacji można m.in. złożyć deklarację podatkową lub inny dokument (np. wniosek o wydanie zaświadczenia do urzędu skarbowego) bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego. W ten sposób można też sprawdzić swoje rozliczenia oraz złożone deklaracje i inne dokumenty wysłane do organów podatkowych.

Dla kogo aplikacja

Sama aplikacja została uruchomiona już w styczniu br., ale do tej pory mogły z niej korzystać tylko osoby fizyczne. Z danych MF wynika, że dotychczas pobrało ją już ponad 455 tys. osób.

Teraz z aplikacji e-US mogą korzystać organizacje, czyli np. firmy, stowarzyszenia, fundacje.

Potrzebne upoważnienie

W tym celu muszą one upoważnić do dostępu do konta w e-US osobę fizyczną posiadającą numer PESEL. Wniosek o udostępnienie konta należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego w sprawach ewidencji podatników i płatników.

Jak korzystać z aplikacji

Korzystając z aplikacji mobilnej e-US, można łatwo przełączać się między swoim kontem osobistym a kontem organizacji – poinformowało MF. Wystarczy:

- zalogować się na konto osobiste w aplikacji mobilnej e-US,

- kliknąć przycisk „Przełącz konto”,

- wybrać organizację z dostępnej listy.

Można ściągnąć aplikację ze sklepu

Aplikacja e-US jest dostępna w trzech językach: polskim, angielskim i ukraińskim. Można ją pobrać bezpłatnie w sklepach Google Play i App Store. Działa ona na telefonach z systemem operacyjnym Android w wersji nie niższej niż 9.0 (zalecana najnowsza dostępna na rynku) oraz iOS w wersji nie niższej niż 13.