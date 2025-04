Od 1 kwietnia br. fiskus może przekazywać korespondencję w sprawach podatkowych na skrzynkę do e-Doręczeń (jeżeli podatnik musi ją mieć) lub na konto w e-Urzędzie Skarbowym, jeżeli podatnik się na to zgodził. W takich sprawach jak akcyza czy cło w grę wchodzi tylko komunikacja przez system PUESC.

Przypomnijmy, że obecnie wszyscy przedsiębiorcy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą (np. stowarzyszenia, fundacje) muszą mieć skrzynkę do e-Doręczeń.

e-Urząd Skarbowy

Jednak do kontaktu z urzędami skarbowymi i celno-skarbowymi można korzystać ze swojego konta w e-Urzędzie Skarbowym. Trzeba jednak najpierw się na to zgodzić po zalogowaniu na swoje konto w e-US (na stronie podatki.gov.pl) i aktywować usługę e-korespondencja. W czasie tej aktywacji należy podać adres e-mailowy lub numer telefonu, na który podatnik będzie dostawał powiadomienia o otrzymanej korespondencji.

Jeżeli podatnik wyrazi zgodę na e-korespondencję, to zawsze będzie otrzymywał pisma od organów podatkowych za pośrednictwem e-US, nawet jeżeli sam wyśle im pismo przez skrzynkę do e-Doręczeń. Jeżeli natomiast nie zgodzi się na e-korespondencję na swoim koncie w e-US, a ma skrzynkę do e-Doręczeń (bo np. jest spółką), to korespondencję od fiskusa otrzyma na tę skrzynkę.

Przez PUESC

Inaczej jest z załatwianiem spraw z zakresu: prawa celnego, podatku akcyzowego, VAT z tytułu importu towarów, VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podatku od wydobycia niektórych kopalin, opłaty paliwowej, opłaty emisyjnej, gier hazardowych. W tych sprawach korespondencja odbywa się tylko za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).