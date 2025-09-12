Na portalu biznes.gov.pl będzie można sprawdzić, czy kontrahent jest ujęty w wykazie podatników VAT, a polskie holdingi łatwiej zdobędą zwolnienie z CIT. Wszystko to wynika z czterech nowelizacji, które przyjął Sejm. Teraz zajmie się nimi Senat.

Pierwszy z przyjętych projektów dotyczy zmian w ordynacji podatkowej. Ma on wprowadzić ograniczenia w naliczaniu odsetek za zwłokę, gdy kontrola podatkowa albo celno-skarbowa nie zakończy się w ciągu sześciu miesięcy od dnia ich wszczęcia. W takiej sytuacji podatnik nie zapłaci odsetek za okres od dnia następnego po upływie tego terminu do dnia jej zakończenia (nowy pkt 7c w par. 1 art. 54 ordynacji podatkowej). Jeśli zatem kontrola będzie trwała siedem miesięcy, to odsetki nie będą naliczane tylko za jeden, ostatni miesiąc. Za sześć wcześniejszych miesięcy fiskus je naliczy.

Do tego sześciomiesięcznego terminu nie będą wliczane okresy opóźnień spowodowanych z winy podatnika lub jego przedstawiciela albo z przyczyn niezależnych od organu. Jeżeli więc organ stwierdzi, że opóźnienie powstało np. z przyczyn od niego niezależnych, to podatnik zapłaci odsetki za cały okres kontroli.

Zmiany zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Będą miały zastosowanie również do kontroli wszczętych w okresie sześciu miesięcy przed dniem ich wejścia w życie i do tej daty niezakończonych.

Rozszerzenie zasady in dubio pro tributario. Podatnicy z większą ochroną

Druga przyjęta przez posłów nowelizacja ordynacji podatkowej rozszerza zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika (łac. in dubio pro tributario). Dziś dotyczy ona tylko wątpliwości dotyczących stanu prawnego. Tak wynika z art. 2a ordynacji podatkowej i ten przepis się nie zmieni.

Zmieni się natomiast art. 122 ordynacji, który nakazuje organom podatkowym podejmowanie, w toku postępowania, wszelkich niezbędnych działań w celu wyjaśnienia dokładnie stanu faktycznego i załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym. W przyjętej przez Sejm nowelizacji dodano do tego przepisu paragraf 2. Zgodnie z nim organy, w postępowaniu podatkowym wszczętym z urzędu, będą musiały rozstrzygać na korzyść strony niedające się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego. To oznacza, że zasada in dubio pro tributario zostanie rozszerzona o wątpliwości co do stanu faktycznego. Przy czym będą one musiały być konkretne i realne i nie będą mogły zostać rozstrzygnięte przez dalsze czynności procesowe – zaznaczył rząd w uzasadnieniu do projektu tej nowelizacji.

Nowy przepis będzie dotyczył nie tylko postępowań podatkowych, ale będzie też stosowany przy czynnościach sprawdzających, kontroli podatkowej oraz kontroli celno-skarbowej.

Zasada nakazująca rozstrzygać wątpliwości dotyczące stanu faktycznego na korzyść podatnika nie będzie stosowana, gdy:

w postępowaniu będą uczestniczyć strony o spornych interesach lub wynik postępowania będzie miał bezpośredni wpływ na interesy innych osób;

przepisy wymagają od strony wykazania określonych faktów;

sprzeciwia się temu ważny interes publiczny, w tym istotny interes państwa.

Zmiana wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i będzie miała zastosowanie także do postępowań wszczętych i niezakończonych przed tą datą.

Łatwiej będzie sprawdzić podatnika VAT

Sejm przyjął też nowelizację ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz ustawy o VAT. Dzięki tym zmianom od 1 października 2025 r. na portalu biznes.gov.pl (tj. prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii) będzie można sprawdzić, czy kontrahent jest ujęty w wykazie podatników VAT. Dane o podatnikach VAT będą aktualizowane raz dziennie – poinformował wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros w trakcie sejmowych prac nad projektem nowelizacji.

Obecnie wyszukiwarka na portalu biznes.gov.pl pozwala sprawdzić, czy dany podmiot jest zarejestrowany w CEiDG lub w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie można natomiast zweryfikować, czy jest on podatnikiem VAT.

Spółki holdingowe a zwolnienie podatkowe. Co się zmieni?

Z kolei uchwalone zmiany w ustawie o CIT mają zlikwidować obowiązek składania oświadczeń przez polskie spółki holdingowe dla celów skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 24o ustawy o CIT.

Przypomnijmy, że preferencja ta została wprowadzona Polskim Ładem od 2022 r. i pozwala uniknąć podatku od dochodu z odpłatnego zbycia udziałów lub akcji swojej krajowej lub zagranicznej spółki zależnej na rzecz podmiotu niepowiązanego. W tym celu spółki holdingowe muszą obecnie, na co najmniej pięć dni przed planowaną transakcją, złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o zamiarze skorzystania ze zwolnienia.

Wymóg złożenia tego oświadczenia zniknie. Zmiana wejdzie w życie następnego dnia po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z przepisem przejściowym będzie ona miała zastosowanie do odpłatnego zbycia udziałów (akcji) dokonanego od tego momentu.

