Zmiana zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z przepisem przejściowym, będzie ona miała zastosowanie także do postępowań podatkowych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji.

Szersze stosowanie in dubio pro tributario

Nowelizacja ma rozszerzać zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika (łac. in dubio pro tributario). Dziś dotyczy ona tylko stanu prawnego. Tak wynika z obowiązującego art. 2a ordynacji podatkowej i ten przepis się nie zmieni. Zmieni się natomiast art. 122 ordynacji. Dziś nakazuje on organom podatkowym podejmowanie, w toku postępowania, wszelkich niezbędnych działań w celu wyjaśnienia dokładnie stanu faktycznego i załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym.

Przyjęty przez rząd projekt zakłada dodanie do tego przepisu par. 2. Zgodnie z nim organy, w postępowaniu podatkowym wszczętym z urzędu, będą musiały rozstrzygać na korzyść strony niedające się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego. To oznacza, że zasada in dubio pro tributario zostanie rozszerzona o wątpliwości co do stanu faktycznego. Będą one musiały mieć charakter konkretny i realny, czyli nie będą mogły zostać rozstrzygnięte przez dalsze czynności procesowe – wskazano w uzasadnieniu do projektu.

Będą wyjątki od nowej zasady

Zasada nakazująca rozstrzygać wątpliwości dotyczące stanu faktycznego na korzyść podatnika nie będzie stosowana, gdy:

- w postępowaniu uczestniczą strony o spornych interesach lub wynik postępowania ma bezpośredni wpływ na interesy innych osób;

- przepisy wymagają od strony wykazania określonych faktów;

- sprzeciwia się temu ważny interes publiczny, w tym istotny interes państwa.

Etap legislacyjny

Projekty nowelizacji ordynacji podatkowej (nr UDER2) – przyjęty przez rząd