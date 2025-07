Od 1 października 2025 r. na portalu biznes.gov.pl będzie można sprawdzić, czy kontrahent jest ujęty w wykazie podatników VAT. Wynika to z projektu, który w ubiegłym tygodniu, po pierwszym czytaniu w Sejmie, trafił do sejmowej Komisji ds. Deregulacji.

Obecnie wyszukiwarka na portalu biznes.gov.pl (portal prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii) pozwala sprawdzić, czy dany podmiot jest w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie można natomiast zweryfikować, czy jest on podatnikiem VAT.

Kłopot mają z tym m.in. zagraniczne firmy i instytucje, gdy chcą się upewnić, z jakim kontrahentem mają do czynienia w Polsce. Nie wszystkie wiedzą, że wykaz podatników VAT to nie to samo, co baza CEiDG i że trzeba go szukać na innych stronach (np. podatki.gov.pl).