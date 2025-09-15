Nie, przychodem do opodatkowania jest kwota czynszu bez pomniejszenia go o prowizję.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT odrębnym źródłem przychodów jest najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Z kolei w myśl art. 6 ust. 1a ustawy o ryczałcie opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o ryczałcie podatek zryczałtowany pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Stanowisko fiskusa

Jak wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 29 sierpnia 2025 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.545.2025.3.MGR: „Kwota prowizji, jest dla Pana kosztem, jaki musi Pan ponieść w związku z zawartą umową współpracy z agencją pośredniczącą w wynajmie mieszkania. Kwota ta stanowi odrębne zdarzenie gospodarcze od faktu najmu mieszkania.

Wobec powyższego, wskazana przez Pana prowizja agencji (kwota wynagrodzenia agencji), stanowiąca koszt uzyskania przychodu, nie pomniejszy Pana przychodu z najmu (…)”.