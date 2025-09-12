W związku z pojawieniem się kilka dni temu na rynku nowego produktu, Ministerstwo Finansów niezwłocznie przygotowało zmiany do ustawy oraz wystąpiło o wpis do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów – poinformował resort na swojej stronie internetowej.

To oznacza, że w najbliższym czasie zajmie się tymi zmianami rząd, co – jak wyjaśnia MF – będzie prowadzić do objęcia akcyzą nowego produktu.

W oświadczeniu MF nie podano szczegółów, o jaki produkt chodzi. Możemy domyślać się tego z wydanych 5 sierpnia 2025 r. przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dwóch wiążących informacji akcyzowych (WIA) dla jednego z produktów tytoniowych. Wynika z nich, że wkład do tego produktu (określany również jako baza) jest opodatkowany - jako urządzenie do waporyzacji - stawką akcyzy w wysokości 40 zł. Płyn do takiego e-papierosa jest opodatkowany według zwykłej stawki 0,96 zł od 1 ml (od 2026 r. będzie to 1,44 zł od ml).

Problem polega na tym, że w nowym produkcie wykorzystano indukcję, co pozwala korzystać z niego przez dłuższy czas. To sprawia, że akcyza w wysokości 40 zł od wkładu (urządzenia do waporyzacji) jest pobrana tylko raz na dłuższy czas. Dzięki temu nowy produkt może być tańszy niż urządzenia konkurencyjnych firm, oparte na innej technologii, wymagającej częstszej wymiany.

Będzie zmiana do nowelizacji

W reakcji na to MF przygotowało już projekt nowelizacji do ustawy nowelizującej z 20 lutego 2025 r. (Dz.U. poz. 340), która w głównej mierze weszła w życie 1 lipca i 1 sierpnia 2025 r. Miała ona uszczelnić opodatkowanie rynku zamienników tradycyjnych papierosów, ale jak wskazuje najnowsze oświadczenie MF, cel ten niekoniecznie został osiągnięty.

Przypomnijmy, że nowelizacja wprowadziła opodatkowanie - według stawki 40 zł od sztuki - urządzeń do waporyzacji i zestawów części do takich urządzeń. Chodzi o „wielorazowe papierosy elektroniczne, podgrzewacze i urządzenia wielofunkcyjne”. Zestawy części do nich zostały zdefiniowane jako „komplet części, który może służyć do wytworzenia urządzenia do waporyzacji poprzez złożenie lub połączenie części wchodzących w skład tego kompletu”.

Niezależnie od tego podwyższono opodatkowanie płynu do jednorazowych papierosów elektronicznych - do zwykłej stawki 0,96 zł od ml płynu doliczane jest 40 zł. Akcyzą zostały objęte również saszetki nikotynowe i inne wyroby nikotynowe.

Poszerzona została także definicja już wcześniej opodatkowanych wyrobów nowatorskich. Od sierpnia 2025 r. są to również wyroby beztytoniowe - zarówno zawierające nikotynę, jak i bez nikotyny, w których rolę tytoniu pełnią inne surowce, takie jak herbata, konopie siewne, czerwonokrzew.

MF analizuje rynek e-papierosów

Nie można wykluczyć, że szykowana teraz nowelizacja nie będzie ostatnia. Ministerstwo Finansów poinformowało w oświadczeniu, że „każdy nowo pojawiający się wyrób na rynku będzie obejmowany przepisami, aby nie dopuścić do sytuacji, w której na rynku istnieją wyroby nieobjęte akcyzą, co stanowi element nieuczciwej konkurencji”. W tym celu resort „na bieżąco analizuje wszystkie informacje o nowych produktach pojawiających się na rynku e-papierosów”.