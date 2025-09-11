Jakiej reorganizacji dotyczy opinia zabezpieczająca

Dotyczy ona połączenia spółek poprzez przeniesienie całego majątku ze spółki matki na spółkę córkę. W związku z tym dojdzie do połączenia odwrotnego, o którym mowa w art. 515 par. 1 kodeksu spółek handlowych. Takie połączenie odbywa się bez podwyższania kapitału zakładowego. W wyniku tych działań jedynemu wspólnikowi (w tym wypadku – zagranicznemu) przydzielone zostanie 100 proc. udziałów spółki przejmowanej, przez co z dniem połączenia wstąpi on we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Spółka przejmowana przestanie istnieć, jej majątek zostanie w całości przeniesiony na wspólnika.

Jaki był cel połączenia i korzyść podatkowa

Celem planowanych działań – jak napisano we wniosku o opinię – ma być m.in. ograniczenie kosztów funkcjonowania grupy w Polsce, poprawa efektywności przepływów pieniężnych i pozycji biznesowej spółki.

W wyniku restrukturyzacji pojawi się jednak korzyść podatkowa, bo połączenie odwrotne będzie neutralne podatkowo. Nie powstanie przychód do opodatkowania CIT.

co uznał szef kas

Mimo to szef KAS uznał, że planowane czynności nie będą miały na celu unikania opodatkowania. Wskazał, że korzyść podatkowa nie będzie głównym celem restrukturyzacji, będzie nim podana korzyść gospodarcza i biznesowa. Według organu neutralności podatkowej połączenia nie można również traktować za sprzeczną z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, w szczególności z art. 12 ust. 1 pkt 8c i 8d w zw. z art. 4 pkt 3e ustawy o CIT.

Szef KAS nie doszukał się też sztuczności w planowanych działaniach. Zwrócił uwagę na to, że dojdzie do jednej operacji polegającej na przejęciu spółki matki przez spółkę córkę. – Nie można tym samym racjonalnie przyjąć, że mamy do czynienia z angażowaniem podmiotów pośredniczących lub nieuzasadnionym dzieleniem operacji. W jednoetapowej strukturze czynności nie można również odnotować elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących – stwierdził szef KAS. ©℗