Jeżeli podział spółki jest czynnością jednorazową, nie uczestniczą w niej podmioty pośredniczące ani nie dochodzi do sztucznego dzielenia operacji, to nie mamy do czynienia z niedozwoloną optymalizacją podatkową. Potwierdził to szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Dozwolone działanie W związku z tym wydał opinię zabezpieczającą przed zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Dotyczy ona planowanego podziału spółki akcyjnej A w trybie art. 529 par. 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze przeniesienia części majątku na nowo zawiązaną spółkę. Wśród akcjonariuszy A jest spółka B i osoba fizyczna (C). Podział spółki Spółka A prowadzi działalność w trzech segmentach. Jeden z nich (badawczy) ma być przeniesiony do spółki D (także akcyjnej), która zostanie dopiero zawiązana. Jej pierwotnymi akcjonariuszami będą dwie osoby fizyczne. Po podziale i przeniesieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki A do D akcje tej ostatniej zostaną przydzielone akcjonariuszom spółki A (w związku z tym akcjonariat w obu spółkach będzie się pokrywał w 98 proc.). Ostatecznie akcje D zostaną odkupione od akcjonariuszy pierwotnych, w związku z tym akcjonariat spółek A i D będzie identyczny. We wniosku o opinię podkreślono, że celem takiej restrukturyzacji ma być m.in.: - możliwość pozyskania finansowania na dalsze badania rozwojowe prowadzone w ramach wyodrębnionej działalności, - możliwość szybszego zakończenia prac rozwojowych i docelowa komercjalizacja wyników prac badawczych. Miało za tym przemawiać m.in. to, że z dniem podziału spółki A spółka D wystąpi o finansowanie dedykowane dla małych i średnich firm. Korzyści podatkowe Przy okazji powstaną jednak korzyści podatkowe, ponieważ nie będzie: - CIT po stronie spółki dzielonej A ani po stronie spółki D przejmującej, ponieważ zarówno przenoszony zespół składników majątkowych, jak i ten, który pozostanie w spółce dzielonej, będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa, - CIT po stronie spółki B (akcjonariusza), ponieważ zarówno przenoszony zespół składników majątkowych, jak i ten pozostający w spółce dzielonej, będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa, - podatku od czynności cywilnoprawnych, bo podział spółki nie jest uznawany za zmianę umowy spółki (która podlega opodatkowaniu PCC). Dozwolone działanie Mimo tych korzyści podatkowych, szef KAS nie dopatrzył się innych przesłanek przemawiających za zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Uznał, że żadna z korzyści podatkowych towarzyszących planowanej restrukturyzacji nie jest sprzeczna z przedmiotem ani celem ustawy podatkowej lub jej przepisu. Potwierdził też, że nie można tu mówić o sztuczności działania. Zwrócił uwagę na to, że podział spółki ma być czynnością jednorazową, jednoelementową i nie stanowi zespołu czynności w rozumieniu art. 119f par. 1 ordynacji podatkowej. Nie można tu dostrzec podmiotów pośredniczących lub cech dzielenia operacji w rozumieniu art. 119c par. 2 pkt 1, 2 i 8 ordynacji podatkowej – podsumował szef KAS. Opinia zabezpieczająca wydana przez szefa KAS 10 marca 2025 r., sygn. DKP3.8082.2.2024 (opublikowana 22 maja 2025 r.)