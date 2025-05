Nawet gdy głównym celem przekształcenia spółki jawnej w komandytową są korzyści podatkowe, to zmiana formy działalności jest konstytucyjnym prawem. Nie jest to niedozwolona optymalizacja. Potwierdził to szef Krajowej Administracji Skarbowej.

...jest dozwolone W związku z tym wydał opinię zabezpieczającą przed zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Przekształcenie spółek... Dotyczy ona przekształcenia polegającego na zmianie formy prawnej ze spółki jawnej (która jest podatnikiem CIT) na spółkę komandytową (również podatnika CIT) w trybie art. 551 i następnych kodeksu spółek handlowych. Po przekształceniu dotychczasowi wspólnicy spółki jawnej, tj. osoby fizyczne oraz osoba prawna, zostaną komplementariuszami. Natomiast komandytariuszem zostanie osoba prawna. Celem tych działań, jak tłumaczyli przedstawiciele spółki jawnej (wnioskodawcy), będzie: - ułatwienie sukcesji rodzinnej, - dostosowanie formy prawnej do formy prawnej pozostałych spółek w grupie, - ograniczenie kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym obciążeń publicznoprawnych. Co prawda spółka komandytowa, która powstanie z przekształcenia, będzie nadal podatnikiem CIT (tak jak obecnie spółka jawna), ale pojawi się korzyść podatkowa polegająca na obniżeniu kwoty PIT i CIT u wspólników (komplementariuszy). Będzie to związane z mechanizmem pomniejszenia podatku dochodowego u komplementariusza o podatek zapłacony przez spółkę komandytową (art. 30a ust. 6a–6c ustawy o PIT i art. 22 ust. 1a-1c ustawy o CIT). ...jest dozwolone Szef KAS uznał, że chociaż jednym z głównych celów przekształcenia będzie korzyść podatkowa, to nie dojdzie do niedozwolonej optymalizacji. Takie działanie nie będzie bowiem sprzeczne z przedmiotem ani celem ustawy podatkowej, ani nie będzie sztuczne. „Ustawodawca nie ogranicza zasady swobody przedsiębiorczości i wyboru formy prowadzonej działalności gospodarczej i nie nakazuje podatnikom prowadzenia działalności w formie skutkującej najwyższym opodatkowaniem" – stwierdził organ. Opinia zabezpieczająca szefa KAS z 16 kwietnia 2025 r., sygn. DKP16.8082.12.2024 (opublikowana 8 maja 2025 r.)