Ministerstwo odniosło się w ten sposób do wątpliwości, na które zwróciliśmy uwagę tu W KSeF nie będzie not korygujących. Więc jak poprawiać błędy? (DGP nr 168/2025). Cytowani przez nas eksperci podpowiadali to samo, co wynika z przesłanego nam teraz stanowiska MF - by fakturę skorygować „do zera” i w jej miejsce wystawić nową.

Pojawiły się jednak różnice zdań co do tego, w jakiej sytuacji należy tak postąpić – czy tylko, gdy sprzedawca wystawi fakturę z błędnym NIP nabywcy, czy również przy każdej innej pomyłce. Część cytowanych przez nas doradców podatkowych była zdania, że będzie to możliwe jedynie przy błędzie co do NIP nabywcy. - W innych przypadkach korekta „do zera” to błąd. Popularne praktyki wystawiania korekt w Excelu czy „zerowania” faktury i wystawiania nowej nie będą dopuszczalne – mówiła Aleksandra Plichta, partner w Crido.

Zdzisław Modzelewski, partner w GWW Tax, nie wykluczał jednak innego scenariusza: – Przypuszczam, że praktyka poprawiania wszystkich nieliczbowych błędów w KSeF będzie zmierzała w tę właśnie stronę – korygowania „do zera” faktur z błędem i wystawiania w to miejsce nowych – mówił ekspert. Podkreślał, że to prostsze i wygodniejsze rozwiązanie, także dla nabywcy, który dostanie ostateczną wersję poprawnej faktury.

Co o korekcie błędów mówi Ministerstwo Finansów?

Oto pełne stanowisko Ministerstwa Finansów, które otrzymaliśmy: „Krajowy System e-Faktur (KSeF) standaryzuje proces wystawiania faktur poprzez wdrożenie ujednoliconego wzoru faktury oraz zapewniając jej weryfikację semantyczną w ramach systemu. Automatyzacja procesu wystawiania faktur minimalizuje błędy w ich wystawianiu. Ewentualne błędy będą korygowane poprzez fakturę korygującą. Faktura wystawiona z błędnym NIP powinna być skorygowana „do zera” i wystawiona ponownie z prawidłowym NIP. Pozostałe błędy (jakiekolwiek) w fakturze zgodnie z art. 106j powinny być korygowane poprzez korektę faktury.”