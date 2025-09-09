Wyjaśnił w niej, że przychody z zagranicznego najmu i zapłacony w Hiszpanii podatek należy wykazać w zeznaniu rocznym PIT-28, które wynajmujący składają do końca kwietnia następnego roku podatkowego. Wynajmujący uniknie zapłaty polskiego ryczałtu od przychodu z najmu, gdy hiszpańska danina okaże się wyższa niż ta, którą musiałby zapłacić w naszym kraju. Przypomnijmy, że stawki polskiego ryczałtu są dwie tj. 8,5 proc. od przychodu i 12,5 proc. od nadwyżki przychodów powyżej kwoty 100 tys. zł. Opłacanie ryczałtu od przychodu jest przy tym jedynym dostępnym sposobem rozliczenia prywatnego najmu.

Stanowisko zaprezentowane przez fiskusa jest istotne dla tysięcy Polaków, którzy zakupili nieruchomości w Hiszpanii z myślą o ich wynajmie. W samym 2024 r. nasi rodacy kupili ponad 4,2 tysiące hiszpańskich mieszkań, co potwierdzają dane z rejestru Registradores de Espana. Kolejne 2083 nieruchomości zostało zakupionych w pierwszej połowie 2025 r.

Przez długi czas dochody z wynajmu takich nieruchomości podlegały opodatkowaniu wyłącznie w Hiszpanii. Polska zwalniała je z opodatkowania zgodnie z tzw. metodą wyłączenia z progresją, która obowiązywała w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Hiszpanią. Zagraniczny dochód miał więc znaczenie wyłącznie przy wyliczaniu wysokości podatku od dochodów krajowych. Jeśli tych nie było, nie było też obowiązków wobec polskiego fiskusa. To jednak się zmieniło, a wielu polskich inwestorów nadal nie ma tego świadomości.

Polski fiskus nie odpuści

Potwierdza to wspomniana interpretacja indywidualna z 28 sierpnia 2025 r. Pytanie zadał polskie przedsiębiorca, który wraz z żoną uzyskuje dodatkowe przychody z prywatnego, krótkoterminowego najmu hiszpańskiej nieruchomości. Za granicą płaci podatek dochodowy według stawki 19 proc. We wniosku o interpretację przedsiębiorca był przekonany, że nie musi drugi raz wykazywać swojego hiszpańskiego przychodu w Polsce. Nie powinien też płacić od niego drugi raz podatku. Dyrektor KIS uznał inaczej. Przypomniał, że polsko-hiszpańska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zmieniła się wraz z wdrożeniem przez oba kraje w pełnym zakresie tzw. międzynarodowej konwencji MLI.

Obecnie obowiązuje inna metoda unikania podwójnego opodatkowania (metoda proporcjonalnego odliczenia). Co to oznacza dla podatnika? Składając zeznanie roczne PIT-28 za 2024 r. będzie musiał wykazać hiszpańskie przychody i zapłacony tam podatek. Ten podlega proporcjonalnemu odliczeniu od podatku, który musiałby zapłacić w naszym kraju od wszystkich swoich przychodów z najmu (a więc także tych uzyskanych za granicą). Jeśli podatek zapłacony za granicą byłby wyższy od podatku, który byłby do zapłaty w Polsce, to polski fiskus nie weźmie ani złotówki od zarobku z hiszpańskiego najmu (patrz przykład). Dyrektor KIS prezentował takie stanowisko już wcześniej np. w interpretacjach z 24 sierpnia 2023 r. (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.389.2023.2.MZ) i z 27 grudnia 2023 r. (sygn. 0115-KDIT1.4011.714.2023.2.MN).

PODSTAWA PRAWNA:

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 28 sierpnia 2025 r. (sygn. 0112-KDIL2-2.4011.580.2025.2.KP)

PRZYKŁAD

Podatnik osiągnął w 2024 r. przychody z prywatnego najmu nieruchomości położonej w Hiszpanii. W przeliczeniu na złote było to 50 tys. zł, a koszty wyniosły 20 tys. zł. Dochód, który uzyskał wyniósł więc 30 tys. zł, a hiszpański podatek zapłacony według stawki 19 proc. wyniósł równowartość 5700 zł. W Polsce podatnik nie uzyskał innych dochodów z najmu, w związku z tym bierze pod uwagę wyłącznie hiszpański przychód 50 tys. zł. W naszym kraju 8,5 proc. ryczałt od przychody wyniesie 4250 zł. Podatnik może jednak odliczyć podatek, który zapłacił w Hiszpanii, a ten jest wyższy. W rezultacie nie dopłaci podatku w naszym kraju.

Gdyby jednak wynajmujący ponosił nieproporcjonalnie duże koszty utrzymania hiszpańskiej nieruchomości, to zapłaci niższy podatek od zagranicznego dochodu, ale już nie w Polsce gdzie ryczałt płaci się od przychodu. W tym przypadku może wystąpić obowiązek dopłaty daniny w naszym kraju.