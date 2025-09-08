W poniedziałek 8 września 2025 r. odbyło się pierwsze inauguracyjne posiedzenie komitetu. Redakcja DGP jest partnerem medialnym tej inicjatywy. Przewodniczącym komitetu jest Andrzej Ladziński, który zarazem przewodniczy Krajowej Radzie Doradców Podatkowych.

Członkowie komitetu mają się spotykać raz w miesiącu online i raz na kwartał w systemie hybrydowym. Będą omawiać postulaty zgłaszane przez przedsiębiorców i wypracowywać koncepcje zmian, które następnie zamierzają przedstawiać ministrowi finansów i gospodarki.

Opodatkowanie fundacji rodzinnych w projekcie CIT od 2026 roku

W pierwszej kolejności komitet zamierza wypracować opinię w sprawie projektu nowelizacji ustawy o CIT, który zakłada zmiany w zakresie opodatkowania fundacji rodzinnych. Jedna z zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów zmian zakłada, że fundacja zapłaci podatek dochodowy, jeżeli sprzeda majątek przed upływem 36 miesięcy od wniesienia go do fundacji, otrzymania lub zakupu od podmiotu powiązanego, np. od fundatora. Zmiana ta – mimo że wejdzie w życie od 2026 r., będzie miała zastosowanie już do majątku nabytego lub otrzymanego po 31 sierpnia 2025 r.

Tak skonstruowany przepis przejściowy budzi wątpliwości, bo będzie miał zastosowanie do działań fundacji przed wejściem w życie nowelizacji. Andrzej Ladziński przyznaje, że może to być niezgodne z konstytucją. O problemie pisaliśmy tutaj.

Ordynacja podatkowa 2025 – planowane zmiany i postulaty przedsiębiorców

Na pierwszym inauguracyjnym posiedzeniu komitetu dyskutowano też - jak informuje przewodniczący - o potrzebie gruntownej nowelizacji ordynacji podatkowej. Niezależnie od tego komitet zamierza przedstawić swoje uwagi do już opublikowanego projektu nowelizacji ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw (UD196). Z jednej strony ma zostać usunięty art. 70 par. 6 pkt 1 ordynacji podatkowej, który od lat budził wiele kontrowersji. Przepis ten powoduje dziś, że bieg terminu przedawnienia podatku ulega zawieszeniu, gdy tylko zostaje wszczęte postępowanie karno-skarbowe. Dotychczas zarzucano skarbówce, że wykorzystuje to rozwiązanie instrumentalnie - tylko po to, aby nie dopuścić do przedawnienia podatku.

Przedawnienie podatku a kodeks karny skarbowy – kontrowersyjna propozycja

Z drugiej jednak strony ma zostać usunięty art. 44 par. 2 kodeksu karnego skarbowego. To spowoduje, że nawet jeżeli fiskus nie ściągnie już podatku (bo przedawni się zobowiązanie), to sąd powszechny i tak będzie mógł ukarać podatnika za przestępstwo skarbowe. Nawet więc po przedawnieniu podatku sprawca przestępstwa skarbowego będzie musiał zapłacić na rzecz państwa równowartość uszczuplonej należności. Tak ma wynikać z art. 15 par. 1a k.k.s.