Będzie też musiała zapłacić podatek z tytułu udziału w zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC). „Doprecyzowane” mają zostać zasady opodatkowania przychodów fundacji rodzinnej z umów najmu krótkoterminowego.

Opodatkowanie fundacji rodzinnych. Nowe przepisy już w rządowym wykazie

Takie rozwiązania mają się znaleźć w nowelizacji ustawy o CIT. Jej projektu jeszcze nie ma, pracuje nad nim Ministerstwo Finansów. Na razie zostały opublikowane założenia. Z wykazu prac legislacyjnych rządu wynika, że Rada Ministrów przyjmie projekt jeszcze w III kw. 2025 r.

Przypomnijmy, że na początku sierpnia wprowadzenie tych zmian zapowiedzieli minister finansów i gospodarki Andrzej Domański oraz wiceminister Jarosław Neneman. Poinformowali, że nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2026 r. Pisaliśmy o tym w artykule „Koniec z agresywną optymalizacją z udziałem fundacji rodzinnej” (DGP nr 154/2025).

Nadużycia przy sprzedaży. Dlaczego zdecydowano się na zmiany w opodatkowaniu fundacji rodzinnych?

Zmiany to – jak napisano w wykazie prac rządu - reakcja na przypadki wykorzystywania fundacji rodzinnej w sposób sprzeczny z celem, dla którego fundacje powinny być powoływane. Chodziło o ułatwienie sukcesji międzypokoleniowej, a tymczasem fiskus spotyka się z sytuacjami, w których majątek jest wnoszony do fundacji rodzinnej np. tylko po to, aby go szybko zbyć, korzystając z niższego opodatkowania.

Przypomnijmy, że co do zasady sprzedaż majątku przez fundację rodzinną (np. akcji lub udziałów spółek) jest zwolniona z podatku na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy o CIT. Podatek (w wysokości 15-proc. CIT) pojawia się dopiero, gdy pieniądze z takiej sprzedaży zostaną wypłacone fundatorowi lub beneficjentowi albo przekazane w związku z likwidacją fundacji.

Gdyby natomiast akcje i udziały sprzedawał sam fundator, to musiałby zapłacić 19-proc. PIT i 4-proc. daninę solidarnościową (od nadwyżki dochodu ponad 1 mln zł).

Z założeń wynika, że aby skorzystać z preferencyjnego opodatkowania, fundacja będzie musiała wstrzymać się ze sprzedażą trzy lata.

Najem krótkoterminowy. Co się zmieni dla fundacji rodzinnych?

W rządowym wykazie napisano, że doprecyzowane zostaną zasady opodatkowania krótkoterminowego najmu. W praktyce zostanie on opodatkowany.

Fiskus już dziś uważa, że taki najem nie jest działalnością dozwoloną, o której mowa w art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej. Sądy administracyjne orzekają jednak inaczej, co pozwala fundacjom rodzinnym korzystać ze zwolnienia z CIT także przy najmie krótkoterminowym. Przykładem są korzystne dla podatników wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych: w Bydgoszczy z 5 sierpnia 2025 r. (sygn. I SA/Bd 315/25) i z 9 kwietnia 2025 r. (I SA/Bd 107/25), w Gdańsku z 19 czerwca 2024 r. (I SA/Gd 219/24) oraz we Wrocławiu z 26 marca 2025 r. (I SA/Wr 807/24).

Wszystkie te orzeczenia są wciąż nieprawomocne. Pisaliśmy o nich m.in. w artykule „Fundacja rodzinna nie płaci 25-proc. CIT od najmu krótkoterminowego” (DGP nr 154/2025).