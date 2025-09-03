To kolejny wyrok sądu kasacyjnego, z którego wynika, że fiskus nie może zawężać pojęcia kosztów kwalifikowanych wyłącznie do wydatków bezpośrednio związanych z procesem produkcji. Podobne stanowisko NSA zajął w wyrokach z 6 lutego 2024 r. (II FSK 608/21) oraz 11 kwietnia 2024 r. (II FSK 954/21).

O jednym z tych orzeczeń pisaliśmy w artykule „Nakłady na nową infrastrukturę też są kosztami kwalifikowanymi” (DGP nr 27/2024). NSA wskazał wtedy, że jeżeli mamy do czynienia z zupełnie nowym zakładem, to przy wyliczaniu kwoty zwolnienia podatkowego dla nowych inwestycji bierze się pod uwagę również wydatki na części biurowo-administracyjną i socjalną, na zagospodarowanie przestrzeni, parkingi oraz drogi dojazdowe.

Inwestycja w nowy zakład produkcyjny

Tym razem również chodziło o spółkę, która uzyskała decyzję o wsparciu dla nowej inwestycji. Na tej podstawie miała ona prawo do zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT. Rozpoczęła więc budowę nowej hali produkcyjnej wraz z budynkiem administracyjnym oraz infrastrukturą towarzyszącą, taką jak drogi dojazdowe i parkingi.

Budynki – jak tłumaczyła – miały służyć wyłącznie działalności gospodarczej objętej decyzją o wsparciu, przy czym w części hali i budynku administracyjnego miały się także znajdować pomieszczenia o charakterze socjalnym (szatnie, toalety, miejsca spożywania posiłków przez pracowników). Drogi i parkingi miały – jak tłumaczyła – umożliwić prawidłowe funkcjonowanie zakładu.

Wszystkie wydatki na nową inwestycję to koszty kwalifikowane

Spółka uważała, że wszystkie wydatki poniesione na nowy zakład, obejmujące budowę zarówno hali produkcyjnej, budynku administracyjnego, jak i infrastruktury towarzyszącej – należy zaliczyć do kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. 2018 poz. 1162) i par. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. 2018 poz. 1713).

Spółka tłumaczyła, że koszty te, poniesione na wybudowanie od podstaw nowego zakładu produkcyjnego, są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania. Inwestycja nie polega na budowie samodzielnego budynku administracyjnego ani drogi do istniejącego zakładu, lecz na stworzeniu całego nowego zakładu produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą – argumentowała.

Tylko wydatki bezpośrednio na produkcję

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że kosztem kwalifikowanym są wydatki na budowę hali produkcyjnej oraz tej części budynku administracyjnego, która pozostaje w bezpośrednim związku z działalnością produkcyjną (np. zarządzanie produkcją, zamawianie surowców, sprzedaż wytworzonych towarów).

Nie zgodził się natomiast ze spółką co do wydatków na infrastrukturę socjalną, parkingi i drogi dojazdowe. Stwierdził, że nie spełniają one definicji nowej inwestycji określonej w art. 2 pkt 1 lit. a ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, bo nie pozostają w bezpośrednim związku z procesem produkcji. Są to wydatki, które spółka i tak musiałaby ponieść, niezależnie od uzyskania decyzji o wsparciu – wyjaśnił.

Wydatki na zaplecze też się uwzględnia

Spółka wygrała w sądach. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu (sygn. akt I SA/Op 235/22) nie miał wątpliwości, że ani w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji, ani we wspomnianym rozporządzeniu nie wprowadzono dodatkowych ograniczeń polegających na konieczności badania, czy dany wydatek bezpośrednio zwiększa zdolności produkcyjne przedsiębiorstwa.

Decyzja o wsparciu potwierdza, że inwestycja spełnia kryteria nowej inwestycji, a związek między działalnością określoną w decyzji a dochodami przedsiębiorcy nie może być ponownie oceniany przez fiskusa – wyjaśnił WSA. Dodał, że bez wydatków na infrastrukturę socjalną i drogową spółka nie mogłaby prowadzić działalności produkcyjnej, więc wydatki te są integralnie związane z realizacją nowej inwestycji.

Zaplecze socjalne jest niezbędne

Wyrok ten utrzymał w mocy Naczelny Sąd Administracyjny. Wskazał, że wydatki poniesione na budowę hali produkcyjnej, budynku administracyjnego oraz infrastruktury towarzyszącej należy zaliczyć do kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji. W jego ocenie koszty te, jako związane z powstaniem nowego zakładu, wpływają na możliwość prowadzenia działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, a tym samym powinny stanowić podstawę do określenia wysokości zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT.

- Trudno założyć, że racjonalny ustawodawca, uznając wydatki na założenie nowego zakładu za koszty kwalifikowane, wyłączyłby z nich koszty, które są konieczne, aby zakład mógł legalnie funkcjonować – uzasadniła wyrok sędzia Aleksandra Wrzesińska-Nowacka.

Wyrok NSA z 27 sierpnia 2025 r., sygn. akt II FSK 1536/22