Zmiana wynika z nowelizacji z 10 sierpnia 2025 r. rozporządzenia w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz.U. poz. 1145).

Zmienione rozporządzenie reguluje, którzy podatnicy podlegają jednemu z 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych lub Pierwszemu Mazowieckiemu US w Warszawie. Decyduje o tym wielkość przychodów sprzed dwóch lat – są to odpowiednio 3 mln euro i 50 mln euro. Od 1 stycznia 2026 r. wzrośnie ten drugi limit – z 50 mln euro do 100 mln euro. Limit 3 mln euro zostanie bez zmian.

W związku z tym od przyszłego roku 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych będzie zasadniczo obsługiwać podatników o przychodzie sprzed dwóch lat wynoszącym minimum 3 mln euro, ale nieprzekraczającym 100 mln euro (poza tymi, którzy skorzystają z przepisu przejściowego). Oprócz tego, tak jak dotychczas, urzędom tym będą podlegać:

wszystkie jednostki samorządu terytorialnego,

banki spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,

oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych oraz

podmioty będące przedsiębiorcami zagranicznymi, a także uczelnie oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej o minimalnym przychodzie sprzed dwóch lat co najmniej 3 mln euro.

Kto będzie podlegał Pierwszemu Mazowieckiemu US w Warszawie

Pierwszy Mazowiecki US w Warszawie będzie więc generalnie obsługiwał podatników o przychodach sprzed dwóch lat przekraczających 100 mln euro, a także jak dziś: wszystkie podatkowe grupy kapitałowe i spółki wchodzące w ich skład, NBP, banki (poza spółdzielczymi), zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, spółki notowane na rynku głównym GPW i na NewConnect.

Ponadto będą mu podlegać wszyscy ci, którzy podpisali z szefem Krajowej Administracji Skarbowej umowę o współdziałanie (zgodnie z art. 20s ordynacji podatkowej), także gdy ich przychody będą mniejsze niż 100 mln euro. Przypomnijmy, że umowę o współpracę mogą podpisać podatnicy o przychodach powyżej 50 mln euro.

Co wynika z przepisów przejściowych

„Podmioty obecnie obsługiwane przez Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, które spełniały dotychczasowy próg przychodowy (50 mln euro), lecz nie spełniają nowego progu (100 mln euro), mogą podjąć decyzję o zmianie dotychczasowego naczelnika urzędu skarbowego” – wyjaśnia Ministerstwo Finansów w opublikowanym komunikacie.

Resort przypomniał, że aby jej dokonać, do 15 października 2025 r. trzeba złożyć oświadczenie do naczelnika Pierwszego Mazowieckiego US w Warszawie. Jeżeli tego nie zrobią, decyzję będą mogły podjąć w kolejnych latach, o ile ich przychody nie spadną poniżej 50 mln euro ani nie przekroczą 100 mln euro.

Po jakim kursie przeliczać limity

Po zmianie do przeliczenia euro na złote będzie stosowany średni kurs ogłaszany przez NBP w ostatnim dniu roboczym roku podatkowego, a nie kurs „na ostatni dzień roku podatkowego”. We wtorek 31 grudnia 2024 r. kurs wynosił 4,2730 zł za euro. To oznacza, że zasadniczo podatnik, którego przychody netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług w 2024 r. przekroczyły: