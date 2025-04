Limit przychodów, który decyduje o tym, że podatnik podlega Pierwszemu Mazowieckiemu Urzędowi Skarbowemu w Warszawie, wzrośnie z 50 mln euro do 100 mln euro. Wynika to z opublikowanego projektu zmian do rozporządzenia z 28 grudnia 2020 r. (tj. Dz.U. poz. 2456).

Rozporządzenie to wskazuje, którzy podatnicy podlegają jednemu z 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych lub Pierwszemu Mazowieckiemu US w Warszawie. Decyduje o tym wielkość przychodów sprzed dwóch lat – są to odpowiednio 3 mln euro i 50 mln euro.

Od 1 stycznia 2026 r. ma wzrosnąć ten drugi limit – z 50 mln euro do 100 mln euro. Limit 3 mln euro zostanie bez zmian.

Dla obu doprecyzowane zostaną zasady przeliczania euro na złote.

Wyspecjalizowane urzędy….

Tak jak dziś, pod 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych będą podlegać: jednostki samorządu terytorialnego, banki spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, a także podatnicy o minimalnym przychodzie sprzed dwóch lat 3 mln euro.

Jeżeli ich przychód przekroczy 100 mln euro (a nie jak dziś 50 mln euro), to zaczną podlegać Pierwszemu Mazowieckiemu US w Warszawie.

… i superurząd

Pierwszy Mazowiecki US w Warszawie będzie więc obsługiwał podatników o przychodach sprzed dwóch lat przekraczających 100 mln euro, a także jak dziś: wszystkie grupy kapitałowe, banki (poza spółdzielczymi), zakłady ubezpieczeń, spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i na NewConnect.

Ponadto, będą mu podlegać wszyscy ci, którzy podpisali z szefem Krajowej Administracji Skarbowej umowę o współdziałanie (zgodnie z art. 20s ordynacji podatkowej), także gdy ich przychody będą mniejsze niż 100 mln euro. Przypomnijmy, że umowę o współpracę mogą podpisać podatnicy o przychodach powyżej 50 mln euro.

Kurs do przeliczenia

Do przeliczenia euro na złote będzie stosowany średni kurs ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku podatkowego. Dziś mowa jest o kursie „na ostatni dzień roku podatkowego”, co budzi liczne wątpliwości, gdy dzień ten jest wolny od pracy, np. gdy 31 grudnia to niedziela. Fiskus stoi na stanowisku, że w takiej sytuacji do przeliczania bierze się kurs z 2 stycznia następnego roku (1 stycznia to dzień wolny).

Teraz z rozporządzenia będzie wprost wynikać, że należy wziąć pod uwagę kurs z ostatniego dnia roboczego roku podatkowego, czyli w naszym przykładzie – z piątku 29 grudnia.

Ten problem nie będzie dotyczył roku 2026, ponieważ w tym wypadku trzeba będzie wziąć pod uwagę przychody z 2024 r., a wtedy 31 grudnia przypadał na wtorek.

Limity na 2026 r.

We wtorek 31 grudnia 2024 r. kurs wynosił 4,2730 zł za euro. To oznacza, że podatnik, którego przychody netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług w 2024 r. przekroczyły:

- 12 819 000 zł (3 mln euro), będzie obsługiwany od 1 stycznia 2026 r. przez jeden z 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych,

- 42 730 000 zł (10 mln euro), będzie podlegał w 2026 r. Pierwszemu Mazowieckiemu US w Warszawie.

Kto wypadnie

Ci podatnicy, którzy w tym roku podlegają pod superurząd, ale nie spełnią kryteriów na 2026 r., nie przestaną być automatycznie przez niego obsługiwani. Tak będzie, jeżeli ich przychód z co najmniej jednego z dwóch lat (które rozpoczęły się po 2021 r., przy czym ostatni rok podatkowy zakończył się po 2023 r.) wyniósł co najmniej 50 mln euro i nie przekroczył 100 mln euro.

Jeżeli taki podmiot nie chce podlegać pod Pierwszy Mazowiecki US w Warszawie, będzie musiał złożyć do 15 października 2025 r. oświadczenie naczelnikowi superurzędu.

Etap legislacyjny

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo – w konsultacjach