Zmianę umożliwi nowelizacja ordynacji podatkowej. Projektu jeszcze nie ma, na razie zostały opublikowane założenia. Z wykazu prac legislacyjnych rządu wynika, że Rada Ministrów przyjmie projekt w III lub IV kw. 2025 r.
Centralna baza EUREKA
Przypomnijmy, że dziś w ministerialnej bazie EUREKA publikowane są interpretacje indywidualne wydawane tylko przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, a więc dotyczące np. PIT, CIT, VAT. Jest ich już ok. 25 tys.
Interpretacje na 2479 stronach
Dyrektor KIS nie wydaje natomiast interpretacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz opłat lokalnych. Tym zajmują się organy samorządowe - wójt, burmistrz, prezydent miasta. Wydawane przez nich interpretacje są publikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej danej gminy. Trzeba więc przeszukiwać 2479 stron internetowych.
Podatki lokalne - co się zmieni
Ministerstwo Finansów chce to zmienić. Wprawdzie interpretacje w sprawie podatków i opłat pobieranych przez samorządy będą nadal wydawane przez te same organy, co dotychczas (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast). Ale mają być publikowane w jednej bazie – tej samej, w której są publikowane interpretacje dyrektora KIS. Organy samorządowe będą miały ustawowy obowiązek przekazywania wydanych interpretacji dyrektorowi KIS, a ten będzie je niezwłocznie publikował w bazie EUREKA.
Z uzasadnienia do założeń wynika, że nie będzie to dużym obciążeniem dla KIS, bo rocznie organy samorządowe wydają około 200 interpretacji.
Warto jednak zwrócić uwagę, że od 1 stycznia 2025 r. zmieniły się przepisy dotyczące podatku od nieruchomości. Pojawiły się m.in. nowe definicje budynku i budowli. Wprawdzie celem MF było zachowanie status quo, ale przepisy obowiązujące od 2025 r. budzą wiele wątpliwości. Niewykluczone więc, że spowoduje to wzrost liczby wydawanych interpretacji w sprawie podatku od nieruchomości.
Podstawa prawna
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ordynacji podatkowej (nr UDER91) – w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów
