Zmianę umożliwi nowelizacja ordynacji podatkowej. Projektu jeszcze nie ma, na razie zostały opublikowane założenia. Z wykazu prac legislacyjnych rządu wynika, że Rada Ministrów przyjmie projekt w III lub IV kw. 2025 r.

Centralna baza EUREKA

Przypomnijmy, że dziś w ministerialnej bazie EUREKA publikowane są interpretacje indywidualne wydawane tylko przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, a więc dotyczące np. PIT, CIT, VAT. Jest ich już ok. 25 tys.

Interpretacje na 2479 stronach

Dyrektor KIS nie wydaje natomiast interpretacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz opłat lokalnych. Tym zajmują się organy samorządowe - wójt, burmistrz, prezydent miasta. Wydawane przez nich interpretacje są publikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej danej gminy. Trzeba więc przeszukiwać 2479 stron internetowych.