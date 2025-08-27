Nowelizacja z 5 sierpnia 2025 r. w tym zakresie czeka już więc tylko na publikację w Dzienniku Ustaw.

Kiedy wchodzi obowiązek KSeF? Terminy dla dużych, małych i mikrofirm

To oznacza, że obowiązkowy KSeF będzie wdrażany etapowo. Za jego pomocą będą musieli wystawiać faktury:

- od 1 lutego 2026 r. przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży (wraz z VAT) w 2024 r. przekroczyła 200 mln zł,

- od 1 kwietnia 2026 r. pozostali przedsiębiorcy, z wyjątkiem mikroprzedsiębiorców (u których łączna wartość sprzedaży z VAT udokumentowana fakturami nie przekroczy 10 tys. zł miesięcznie) – oni będą musieli stosować KSeF od 1 stycznia 2027 r.

Należy pamiętać, że wdrażanie etapami będzie dotyczyło wysyłania faktur za pomocą systemu, a nie ich odbierania. To oznacza, że niektórzy podatnicy będą musieli odbierać z KSeF ustrukturyzowane faktury, zanim jeszcze sami zaczną je wystawiać.

Co ważne, na tym etapie dostęp do faktury nie będzie jeszcze wymagał wejścia na konto podatnika w KSeF – tłumaczyli w Sejmie przedstawiciele Ministerstwa Finansów.

Nowe przepisy dotyczące KSeF – zmiany dla przedsiębiorców

Podpisana przez prezydenta nowelizacja przewiduje też inne zmiany np.:

- możliwość przesyłania przez KSeF faktury konsumentom,

- możliwość wystawiaia dokumenty w trybie offline, z tym że następnego dnia trzeba je będzie przesłać do KSeF,

- możliwość wystawiać faktury za pośrednictwem kas fiskalnych do końca 2026 r.,

- odroczenie możliwości nakładania kar za uchybienia w stosowaniu przepisów o obowiązkowym KSeF,

- odroczony zostaje obowiązek podawania numeru KSeF w tytułach przelewów za e-faktury.

Etap legislacyjny

Nowelizacja z 5 sierpnia 2025 r. ustawy o VAT oraz ustawy zmieniającej ustawę o VAT oraz niektóre inne ustawy – podpisana przez prezydenta