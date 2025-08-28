Chodziło o spółkę, która jest organizatorem imprez masowych. Chciała się ona dowiedzieć, czy sprzedaż biletów wstępu na festiwal, w których cenie zawarte są dodatkowe świadczenia (np. parking, wyżywienie, pole namiotowe), należy traktować jako usługę złożoną.

Sama była tego właśnie zdania, bo – jak tłumaczyła – wstęp na imprezę stanowi usługę zasadniczą, a pozostałe świadczenia mają tylko charakter pomocniczy. W związku z tym do całości usługi złożonej ma zastosowanie 8-proc. stawka VAT – twierdziła.

Co więcej, uważała, że 8-proc. stawką VAT są objęte również usługi doładowania do elektronicznych opasek noszonych przez uczestników imprezy. We wniosku o interpretację wyjaśniła, że używając opasek, uczestnicy mogą kupić dodatkowe usługi i skorzystać z dodatkowych atrakcji w ramach festiwalu. Takie doładowania stanowią rozszerzenie biletu wstępu – tłumaczyła.

Fiskus odmówił interpretacji w sprawie usługi złożonej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmówił jednak wydania interpretacji indywidualnej. Stwierdził, że kwestia, o którą pytała spółka, należy do zakresu wiążącej informacji stawkowej. Dotyczy w istocie określenia stawki podatku dla usługi organizacji wydarzenia oraz sprzedaży doładowań stanowiących dopełnienie biletu wstępu na festiwal – wskazał organ.

Przypomniał, że w zakresie objętym WIS nie wydaje się interpretacji indywidualnych. Wynika to z art. 14b par. 1a ordynacji podatkowej.

W takim przypadku należy wystąpić o WIS

Sądy były tego samego zdania. Uznały, że dyrektor KIS prawidłowo odmówił wydania interpretacji. Wniosek spółki dotyczył oceny, czy świadczone przez nią usługi tworzą jedno świadczenie złożone, a to jest zagadnieniem objętym procedurą wydawania wiążącej informacji stawkowej, a nie interpretacji indywidualnej – stwierdził WSA w Gorzowie Wielkopolskim (sygn. akt I SA/Go 147/22).

Wyrok ten utrzymał w mocy sąd kasacyjny. Powołał się na jedno z wcześniejszych orzeczeń (I FSK 1474/21), w którym NSA stwierdził, że zagadnienia dotyczące stawek VAT dla usług złożonych są rozstrzygane w WIS, a nie w interpretacjach indywidualnych.

– Art. 14b par. 1a ordynacji podatkowej nie zawiera żadnych wyłączeń. Przepis ten jednoznacznie wskazuje, że w zakresie objętym WIS nie wydaje się interpretacji indywidualnych – uzasadniła najnowszy wyrok sędzia Maja Chodacka.

Wyrok NSA z 26 sierpnia 2025 r., sygn. akt I FSK 1685/22