Przypomnijmy, że firmy (zarówno podatnicy PIT, jak i CIT), które planują nowe inwestycje dotyczące budowy nowego zakładu lub reinwestycję, mogą ubiegać się o pomoc publiczną. Polega ona na zwolnieniu z PIT lub CIT dochodów z realizacji tej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu.

Limit zwolnienia jest obliczany na podstawie:

kosztów nowej inwestycji (poniesionych nakładów inwestycyjnych) lub

dwuletnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników.

Z podatkowego zwolnienia można korzystać przez 10, 12 lub 15 lat albo do momentu wykorzystania przyznanego limitu pomocy publicznej.

Wykorzystanie limitu zwolnienia podatkowego

Zasadniczo, po wykorzystaniu limitu zwolnienia spółka może przejść na estoński CIT. Potwierdzają to liczne interpretacje indywidualne wydane przez dyrektora KIS, m.in. z 21 lipca 2025 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.343.2025.2.ZK) i z 13 maja 2025 r. (0111-KDIB1-1.4010.170.2025.1.SH).

W pierwszej z nich dyrektor KIS wyjaśnił, że jeżeli po wykorzystaniu limitu przyznanej pomocy publicznej spółka wybierze estoński CIT, to w takim przypadku nie będzie miało zastosowania wyłączenie, o którym mowa w art. 28k ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT. Przepis ten wyklucza z opodatkowania estońskim CIT podatników „osiągających dochody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a”, czyli dochody zwolnione z podatku, uzyskiwane na podstawie zezwolenia w specjalnych strefach ekonomicznych lub decyzji o wsparciu nowej inwestycji.

Jednak spółka, która wykorzysta już przyznany jej limit pomocy publicznej, nie będzie dłużej osiągać dochodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT. Dlatego nie dotyczy jej wyłączenie, o którym mowa w art. 28k ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT – wyjaśnił dyrektor KIS.

Moment zmiany opodatkowania na estoński CIT

Z najnowszej interpretacji wynika jednak inne ograniczenie – spółka nie może przejść na estoński CIT w tym samym roku, w którym wykorzystała limit podatkowego zwolnienia.

Spytała o to spółka, która prognozuje, że w najbliższym czasie wykorzysta cały limit zwolnienia podatkowego przyznany jej w decyzji o wsparciu. Poinformowała, że nastąpi to w trakcie roku kalendarzowego (pokrywającego się z rokiem podatkowym). Chciała się upewnić, że po wyczerpaniu tego limitu będzie mogła od razu przejść na estoński CIT.

Nie zgodził się z nią dyrektor KIS. Wyjaśnił, że dniem uzyskania ulgi podatkowej jest dzień, w którym zgodnie z przepisami o podatku dochodowym upływa termin złożenia zeznania rocznego.

Organ wskazał tu na par. 10 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. poz. 1713 ze zm.). Miało ono zastosowanie do stanu faktycznego, o który pytała spółka. Niemniej to samo wynika z par. 10 ust. 4 pkt 2 z obecnie obowiązującego rozporządzenia – z 27 grudnia 2022 r. (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 108 ze zm.).

„Zatem, to czy spółka wykorzystała maksymalną pulę przyznanej pomocy publicznej, jest wiadome na dzień upływu terminu złożenia zeznania rocznego, a więc w następnym roku podatkowym – wyjaśnił dyrektor KIS.

To oznacza, że dopiero po złożeniu tego zeznania spółka może przejść na estoński CIT. ©℗