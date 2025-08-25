To oznacza, że po otrzymaniu rabatu posprzedażowego spółka mogła skorygować podstawę opodatkowania podatkiem akcyzowym i wystąpić o zwrot jego nadpłaty.

Wcześniej – 19 sierpnia 2025 r. – sąd kasacyjny również umorzył kilkanaście postępowań w analogicznych sprawach ze względu na wycofanie skarg kasacyjnych przez organ podatkowy. Pisaliśmy o tym w artykule „Czyżby koniec sporów o akcyzę po rabacie? Fiskus daje za wygraną” (DGP nr 160/2025).

Z kolei 5 sierpnia 2025 r., sąd kasacyjny oddalił skargi kasacyjne fiskusa od 12 wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczących zwrotu akcyzy w związku z rabatem uzyskanym po sprzedaży (sygn. akt I FSK 1527/22, I FSK 1583/22, I FSK 1584/22, I FSK 1636/22, I FSK 1637/22, I FSK 1658/22, I FSK 1690/22 – I FSK 1695/22).

W sumie w ostatnim czasie na wokandzie NSA zawisło ponad 120 spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego w związku z rabatem udzielonym po sprzedaży samochodów. Informowaliśmy o tym w artykule „120 spraw w sądzie o zwrot akcyzy po rabacie. Są pierwsze wygrane” (DGP nr 159/2025).

NSA: rabat po sprzedaży uprawnia do zwrotu akcyzy

Tam gdzie zapadły wyroki (a nie postanowienia o umorzeniu postępowania ze względu na wycofanie skargi kasacyjnej przez fiskusa) mogliśmy poznać stanowisko sądu kasacyjnego w tej spornej kwestii.

Według NSA, jeżeli podatnik otrzymał rabat po nabyciu i wewnątrzwspólnotowym przemieszczeniu samochodu osobowego, ma prawo obniżyć podstawę opodatkowania akcyzą. Przesłanka udzielenia rabatu powinna zostać określona przez strony transakcji jeszcze przed powstaniem obowiązku podatkowego, czyli w umowie. Może też wynikać z przyczyn ustawowych (np. z tytułu rękojmi lub gwarancji).

Spora część spraw czeka jeszcze na rozpoznanie, ale można się spodziewać, że zakończenie będzie identyczne – ostateczna wygrana podatnika.

Akcyza powinna dotyczyć rzeczywistej ceny

Najnowsze 13 postanowień dotyczyło spółki, która po złożeniu deklaracji podatkowych otrzymała rabat od sprzedawcy pojazdów, w związku ze spełnieniem warunków określonych przez producenta. Sprzedawca wystawił jej faktury korygujące. Spółka uważała, że skoro za każdym razem obniżona została wartość samochodu, to zmniejszyła się też podstawa opodatkowania akcyzą, a w rezultacie powstała nadpłata.

Organy podatkowe odmówiły jednak stwierdzenia nadpłaty. Argumentowały, że rabaty posprzedażowe nie mogą zmniejszyć podstawy opodatkowania. Stanowią jedynie rodzaj gratyfikacji za osiągnięcie przez spółkę celu sprzedażowego.

Spółka wygrała w sądzie I instancji. Warszawski WSA uchylił wszystkie 13 decyzji dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz poprzedzające je decyzje naczelnika urzędu skarbowego.

Wskazał, że „kwota, jaką podatnik jest obowiązany zapłacić” (art. 104 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym) oznacza ostateczną cenę, która należy się sprzedawcy. „Skoro mamy do czynienia z podatkiem konsumpcyjnym (obrotowym) i proporcjonalnym, to powinien on dotyczyć rzeczywistej wartości owej konsumpcji (obrotu)” – podkreślił WSA (III SA/Wa 2074/23).

Tak samo orzekł w wyrokach o sygn. III SA/Wa 2076/23 – III SA/Wa 2078/23, III SA/Wa 2114/23 – III SA/Wa 2116/23, III SA/Wa 2207/23, III SA/Wa 2208/23, III SA/Wa 2210/23, III SA/Wa 2486/23, III SA/Wa 2487/23, III SA/Wa 2520/23.

Dyrektor izby złożył skargi kasacyjne od tych wyroków, ale następnie je wycofał. Wskutek tego NSA postanowił o umorzeniu postępowań.

Nie było jednomyślności w sprawie zwrotu akcyzy

Wyroki sądów administracyjnych nie zawsze były jednak korzystne dla podatników. Przez lata zapadały zarówno orzeczenia przyznające im rację (I FSK 445/13, I FSK 465/13, I GSK 367/13, I GSK 1684/13), jak i te, w których sądy zgadzały się z fiskusem (I GSK 1412/13, I GSK 1415/13, I GSK 1676/13, I GSK 1681/13).

Jeszcze w ubiegłym roku NSA orzekł (I GSK 429/20), że nie można odzyskać nadpłaconego podatku akcyzowego, gdy cena samochodu sprowadzonego z zagranicy została obniżona z uwagi na rabat od producenta. Sąd kasacyjny tłumaczył wówczas swoje stanowisko tym, że – w przeciwieństwie do VAT – akcyza jest podatkiem jednofazowym, który powinien być obliczany i płacony tylko w jednej fazie obrotu – w momencie dopuszczenia wyrobu akcyzowego do konsumpcji.

Postanowienia NSA z 21 sierpnia 2025 r., sygn. akt I FSK 974/24 – I FSK 977/24, I FSK 999/24 – I FSK 1001/24, I FSK 1082/24 – I FSK 1086/24, I FSK 1178/24