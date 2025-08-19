Wniosek jest korzystny dla podatników: rabat uzyskany po sprzedaży uprawnia do skorygowania podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym. Przypomnijmy, że w sumie na wokandę Naczelnego Sądu Administracyjnego trafiło 120 sporów o to. 5 sierpnia 2025 r. NSA oddalił 12 skarg kasacyjnych fiskusa. Pisaliśmy o tym wczoraj w artykule „120 spraw w sądzie o zwrot akcyzy po rabacie. Są pierwsze wygrane” (DGP nr 159/2025). We wtorek 19 sierpnia 2025 r. miał rozpatrzyć 13 kolejnych, ale umorzył postępowania ze względu na wycofanie skarg kasacyjnych przez dyrektora izby administracji skarbowej.

Można się spodziewać, że w innych sprawach, czekających dopiero na rozpatrzenie przez NSA, finał będzie identyczny – ostateczna wygrana podatnika.

Rozbieżności w orzecznictwie w sprawach dotyczących akcyzy

Wyroki NSA w ubiegłych latach nie zawsze były korzystne dla podatników. Co prawda 12 stycznia 2023 r. sąd kasacyjny wydał siedem orzeczeń (I GSK 443/19, I GSK 599/19, I GSK 600/19, I GSK 717/19, I GSK 720/19, I GSK 783/19, I GSK 784/19), w których uznał, że w przypadku otrzymania rabatu po sprzedaży, podatnicy mogą skorygować podstawę opodatkowania, lecz wcześniej, w latach 2013–2015, zapadały orzeczenia przyznające rację zarówno podatnikom (np. I FSK 445/13), jak i fiskusowi (np. I GSK 1412/13).

W części z nich NSA stwierdzał, że skoro podstawa opodatkowania i obowiązek podatkowy zostały już ustalone, nie ma możliwości ich korekty. Podobne stanowisko przyjął sąd kasacyjny jeszcze w 2024 r., podkreślając, że akcyza – w przeciwieństwie do VAT – jest podatkiem jednofazowym, a żaden przepis ustawy o podatku akcyzowym nie uprawnia korygowania faktur.