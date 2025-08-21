W tym wypadku – jak wyjaśnił organ – nie ma znaczenia to, że żona, czyli współwłaścicielka samochodu, może korzystać jako osoba niepełnosprawna ze zwolnienia z PCC. Przysługuje ono wyłącznie, gdy niepełnosprawny jest jedynym właścicielem pojazdu – wyjaśnił dyrektor KIS.

Chodzi o zwolnienie na podstawie art. 8 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przysługuje ono osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia oraz osobom o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu. Zakup auta musi być na potrzeby własne.

Podatnik, który wystąpił o najnowszą interpretację, kupił auto m.in. po to, aby przewozić nim niepełnosprawną żonę na badania lekarskie i do szpitala. Auto trafiło do wspólnego majątku małżonków, co zasadniczo oznacza, że na obojgu ciąży obowiązek złożenia deklaracji PCC-3 i zapłaty 2-proc. podatku.

Podatnik uważał jednak, że w tym wypadku zakup auta będzie objęty zwolnieniem na podstawie art. 8 pkt 6 ustawy o PCC. Wystarczy, że jeden małżonek ma prawo do tego zwolnienia – przekonywał.

Nie zgodził się z nim dyrektor KIS. Wyjaśnił, że ze zwolnienia na podstawie art. 8 pkt 6 ustawy mogą korzystać wyłącznie osoby niepełnosprawne, o których mowa w tym przepisie. Skoro auto kupił do małżeńskiego majątku wspólnego podatnik będący osobą zdrową, to nie są spełnione ustawowe warunki zwolnienia.

Podatnik musi więc zapłacić 2-proc. podatek od wartości rynkowej auta – podsumował dyrektor KIS. ©℗