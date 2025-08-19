W czasie pandemii COVID-19 organy podatkowe powinny były zawiadomić podatników o uchybieniu terminu na zgłoszenie spadku i wyznaczyć im nowy termin – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Uznał, że zobowiązywał je do tego art. 15zzzzzn2 ustawy antycovidowej, czyli ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 374 ze zm.).

Sprawa dotyczyła podatniczki, która wystąpiła o przywrócenie terminu na zgłoszenie nabycia spadku po matce. Twierdziła, że nie była w stanie złożyć go w ustawowym terminie sześciu miesięcy od daty nabycia spadku (w jej przypadku - do 2 maja 2022 r.), bo w czasie pandemii musiała w pierwszej kolejności, jako lekarz internista, zająć się leczeniem pacjentów z COVID-19.

Zależało jej na skorzystaniu ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, a to jest uwarunkowane właśnie złożeniem zgłoszenia SD-Z2 w ustawowym terminie sześciu miesięcy.

Uważała, że przywrócenie terminu umożliwiał art. 15zzzzzn2 ustawy antycovidowej. Wynikało z niego, że w przypadku niedotrzymania przez podatnika terminu przewidzianego przepisami prawa administracyjnego organ administracji publicznej musi zawiadomić stronę o uchybieniu terminu i wyznaczyć 30 dni na złożenie wniosku o przywrócenie terminu.

Fiskus: termin na zgłoszenie spadku jest nieprzekraczalny

Urząd skarbowy odmówił wszczęcia postępowania w sprawie przywrócenia terminu na złożenie zgłoszenia. Stwierdził, że jest to termin materialnoprawny, a nie procesowy, wobec czego nie podlega przywróceniu, co wynika z art. 162 par. 4 ordynacji podatkowej.

Ponadto zaznaczył, że art. 15zzzzzn2 ustawy covidowej odnosi się wyłącznie do terminów administracyjnych, a nie związanych z podatkami. Przepis ten nie może więc – według fiskusa – stanowić samodzielnej podstawy prawnej do przywrócenia terminu przewidzianego w przepisach podatkowych.

Tego samego zdania był organ odwoławczy. Podkreślił, że nie istnieją przepisy umożliwiające przywrócenie terminu materialnoprawnego, jakim jest termin na złożenie zgłoszenia nabycia spadku.

Sądy: należało zawiadomić podatnika, który spóźnił się ze zgłoszeniem spadku

Podatniczka wygrała w sądach. Oba orzekły, że art. 15zzzzzn2 ustawy covidowej miał zastosowanie w jej sytuacji.

Przepis ten – jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (sygn. akt I SA/Gl 1289/23) – obejmuje również terminy prawa materialnego (takie jak termin na zgłoszenie nabycia spadku). W związku z tym – jak orzekł sąd – nakładał na organ podatkowy obowiązek zawiadomienia strony o uchybieniu terminu oraz wyznaczenia jej 30 dni na złożenie wniosku o jego przywrócenie.

„Skoro bowiem ustawodawca wprowadził przepis szczególny, dający obywatelom ochronę przed skutkami ograniczeń związanych z epidemią (...), rolą organu jest dokonanie wykładni tego przepisu z uwzględnieniem tego celu” - podkreślił WSA.

Uznał, że w tym przypadku należy przyjąć szerokie rozumienie pojęcia „prawa administracyjnego”. Przepis ten reguluje zatem również bieg terminów dotyczących prawa podatkowego – orzekł.

Również NSA zwrócił uwagę na cel wprowadzenia art. 15zzzzzn2 ustawy covidowej - była nim ochrona obywateli przed negatywnymi skutkami uchybienia terminom w czasie pandemii COVID-19.

- Wobec tego nie można interpretować tego przepisu zawężająco. Miał on zastosowanie do regulacji zawartych w prawie administracyjnym w szerokim znaczeniu, a więc i w prawie podatkowym - wyjaśnił sędzia Krzysztof Przasnyski.

Wyrok NSA z 7 sierpnia 2025 r., sygn. akt III FSK 537/24