Organy podatkowe stoją na stanowisku, że na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn (dalej: u.p.s.d.) waluty wirtualne traktowane są jako prawo majątkowe. Przykładowo w interpretacji indywidualnej z 19 lipca 2021 r., sygn. 0111-KDIB2-3.4015.78.2021.3.BD, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że „Najogólniej rzecz ujmując, prawa majątkowe to prawa podmiotowe pozostające w ścisłym związku z ekonomicznym interesem uprawnionego, związane z jego majątkiem charakteryzujące się dwoma podstawowymi cechami, tj.:

– działalnością (mogą być przedmiotem obrotu),

– posiadaniem określonej wartości majątkowej.

Do tej kategorii należy zatem zaliczyć te wszystkie uprawnienia, które nie przyjmują postaci rzeczy a stanowią jednocześnie wymierne korzyści, którymi można rozporządzać, albo z których można czerpać korzyści. W tej kategorii mieści się więc waluta wirtualna, bo nie przyjmuje postaci rzeczy a wiążą się z nią wymierne korzyści”.

Ważne: Otrzymanie w spadku po ojcu walut wirtualnych, które są zaliczane do kategorii praw majątkowych, jest co do zasady opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 u.p.s.d. (por. interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 11 kwietnia 2025 r., sygn. 0111-KDIB2-2.4015.27.2025.1.PB).

Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn dla grupy zerowej

Należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 4a ust. 1 u.p.s.d. po spełnieniu określonych warunków z podatku jest zwolnione nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę (tzw. grupa zerowa). W tym celu trzeba jednak złożyć w urzędzie skarbowym wypełniony formularz SD-Z2 (zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych). Co istotne, trzeba to zrobić w ciągu sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia, albo wydania europejskiego poświadczenia spadkowego (art. 4a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 u.p.s.d.). Przy czym zgłoszenia SD-Z2 nie trzeba składać, jeżeli wartość majątku ostatnio nabytego doliczona do wartości majątku nabytego dotychczas od tej samej osoby lub po tej samej osobie w roku, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, i w okresie pięciu lat poprzedzających ten rok nie przekroczyła 36 120 zł.

Jeżeli próg ten jest przekroczony, a SD-Z2 nie zostanie złożony w terminie, to zgodnie z art. 4a ust. 3 u.p.s.d. nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

Ważne: Syn jako zstępny należy do grupy zerowej i może skorzystać ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 4a u.p.s.d., ale musi spełnić warunki określone w tym przepisie.

Co przy sprzedaży

Nabycie walut wirtualnych nie będzie opodatkowane PIT, ponieważ zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy o PIT jej przepisów nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Podatek pojawi się dopiero przy sprzedaży kryptowalut, ponieważ zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej uważa się za przychody z kapitałów pieniężnych. Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia walut wirtualnych podatek dochodowy wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1a ustawy o PIT). Zgodnie z art. 30b ust. 1b ustawy o PIT dochodem z odpłatnego zbycia walut wirtualnych jest osiągnięta w roku podatkowym różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia walut wirtualnych a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 14–16 ustawy o PIT.

Według organów podatkowych żaden z przepisów odnoszących się do zakupu i zbycia kryptowalut nie daje zbywcy prawa do ujęcia w kosztach uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej wydatków poniesionych na jej nabycie przez spadkodawcę ani wartości nabytych w spadku kryptowalut (por. interpretacje indywidualne dyrektora KIS z 4 kwietnia 2025 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4011.136.2025.2.AA; z 12 lutego 2025 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.914.2024.2.AK). ©℗