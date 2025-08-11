Firma wynajmująca rusztowania nabywa ich elementy (np. podpory, drabiny, złącza, haki), które następnie kompletuje w zestawy, w zależności od potrzeb klientów. Wartość pojedynczych elementów nie przekracza 10 tys. zł, ale w przypadku zestawu może tę kwotę przekroczyć.

Spółka wskazała, że osobne elementy nie stanowią kompletnego urządzenia, nie mogą być używane samodzielnie, nie tworzą więc środka trwałego. Dopiero zmontowane w zestawy mogą służyć jako rusztowanie. W związku z tym twierdziła, że wydatki na ich zakup wolno jej ująć jako koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT.

Dyrektor KIS się z tym nie zgodził. Wskazał, że o ile poszczególne elementy same w sobie nie są środkami trwałymi, to po skompletowaniu na potrzeby konkretnego najmu mogą łącznie tworzyć środek trwały. W związku z tym uznał stanowisko spółki za prawidłowe wyłącznie w odniesieniu do sytuacji, gdy wartość skompletowanego rusztowania nie przekracza 10 tys. zł.

W przypadku, gdy wydatki na zestaw przekraczają tę kwotę, należy go – w ocenie organu podatkowego – traktować jako środek trwały. Według niego wydatek nie może być w takiej sytuacji jednorazowo zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, lecz musi być rozłożony w czasie poprzez odpisy amortyzacyjne.

Elementy nie do amortyzacji

Spółka obroniła jednak swoje stanowisko w sądach. WSA w Łodzi (sygn. akt I SA/Łd 458/22) zwrócił uwagę, że spółka nie pytała o zasady rozliczania „kompletnych rusztowań”, lecz o kwalifikację wydatku na pojedyncze elementy. Te mogą być wielokrotnie wykorzystywane w różnych zestawach, w zależności od potrzeb. Jako niezdatne do użytku osobno nie spełniają definicji środka trwałego z art. 16a ust. 1 ustawy o CIT. W związku z tym – zdaniem WSA – spółka ma prawo zaliczać wydatki na ich zakup do kosztów uzyskania przychodów w chwili ich poniesienia.

Tego samego zdania był NSA. Jak wskazał sędzia Artur Kot, poszczególne elementy rusztowań nie spełniają definicji środka trwałego zawartej w art. 16a ust. 1 ustawy o CIT, ponieważ dopiero po zestawieniu mogą być wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Wobec tego koszty ich nabycia mogą być rozliczane jednorazowo jako koszty uzyskania przychodów.

Wyrok NSA z 5 sierpnia 2025 r., sygn. akt II FSK 1450/22