Coraz większa liczba przedsiębiorców decyduje się na wykorzystywanie w prowadzonej działalności samochodów elektrycznych. Zachętą jest możliwość zaliczania do kosztów podatkowych wyższych odpisów amortyzacyjnych niż w przypadku samochodów spalinowych.

Przepisy podatkowe przewidują ograniczenia w zaliczaniu do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej. Podatnicy, którzy zdecydują się na zakup samochodów elektrycznych mogą zaliczyć do kosztów o 75 000 zł więcej od użytkowników zwykłych osobówek.

Amortyzacja samochodu osobowego w kosztach z limitem

W przypadku samochodów osobowych wartość odpisów amortyzacyjnych, które mogą być zaliczane do kosztów jest limitowana. Limity te wynoszą:

225 000 zł – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem napędzanym wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej ustawy,

150 000 zł – w przypadku pozostałych samochodów osobowych (art. 23 ust. 1 pkt 4 updof i art. 16 ust. 1 pkt 4 updop).

Definicja

Pojazd elektryczny to pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.

Wyłączenie z kosztów części odpisów amortyzacyjnych od samochodów osobowych nie oznacza, że podatnik nie dokonuje tych odpisów. W ewidencji środków trwałych powinien naliczać odpisy od całej wartości początkowej samochodu. Ustalając tę wartość podatnik powiększa kwotę netto o nieodliczony VAT. W przypadku samochodów osobowych w użytku mieszanym będzie to 50% VAT naliczonego. Dopiero w momencie zaliczania odpisów w koszty należy dokonać stosownego podziału na część stanowiącą koszt podatkowy i część nie będącą kosztem.

Przykład

Czynny podatnik VAT kupił we wrześniu 2024 r. elektryczny samochód osobowy o wartości netto 250 000 zł, VAT naliczony 57 500 zł. Samochód ten podatnik użytkuje również do celów prywatnych. W ramach rozliczeń VAT podatnik odliczył połowę VAT naliczonego. Wartość początkowa nabytego samochodu wynosi więc 278 750 zł = 250 000 zł + (57 500 zł/2). Wysokość miesięcznego odpisu amortyzacyjnego obliczanego metodą liniową wynosi: 4645,83 zł = (278 750 x 20%) : 12. Wysokość miesięcznego odpisu, który podatnik może zaliczyć do kosztów podatkowych należy ustalić w poniższy sposób:

miesięczny odpis amortyzacyjny stanowiący koszt uzyskania przychodu wynosi: 3750 zł = (225 000 zł x 20%) : 12,

miesięczny odpis amortyzacyjny niestanowiący kosztu uzyskania przychodu wynosi: 895,83 zł = 4645,83 zł – 3750 zł.

Gdyby w tym samy stanie faktycznym podatnik kupił spalinowy samochód osobowy a nie elektryczny, to wysokość miesięcznego odpisu, który mógłby zaliczyć do kosztów podatkowych należałoby ustalić w poniższy sposób: