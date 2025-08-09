W Monitorze Polskim pojawiło się obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z 1 sierpnia w sprawie maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych na 2026 r. Zgodnie z komunikatem większość z nich wzrośnie o około 4,5 proc. – zostały one zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu tego roku w stosunku do pierwszego półrocza 2024 r., który wyniósł 104,5.

Właściciele nieruchomości znów zapłacą więcej

W przyszłym roku maksymalna stawka podatku od nieruchomości mieszkalnych wyniesie 1,25 zł od 1 m kw., czyli będzie o 6 gr wyższa niż aktualnie. W przypadku budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wzrośnie ona o 1,53 zł i wyniesie 35,53 zł od 1 m kw. powierzchni. Dla pozostałych kategorii nieruchomości również przewidziano wzrosty - przykładowo, maksymalna stawka podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniesie 1,45 zł od 1 m kw. powierzchni, a dla gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 4,72 zł od 1 m kw. powierzchni.

Rosną podatki w transporcie ciężkim

Zmiany obejmą także maksymalne stawki podatku od środków transportowych.Dla samochodów ciężarowych o masie od 3,5 do 5,5 tony maksymalny podatek na 2026 r. wyniesie 1259,09 zł, w przypadku pojazdów o masie powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 2100,42 zł, a powyżej tej masy - 2520,48 zł. Najwyższą stawkę podatku zapłacą właściciele ciężarówek i ciągników siodłowych o masie co najmniej 12 ton oraz największych autobusów (4809,70 zł).

Opłaty lokalne idą znów w górę

Podwyżki obejmą również opłaty lokalne, w tym targową (maks. 1176,67 zł dziennie), uzdrowiskową (6,67 zł dziennie), miejscową (3,46 zł dziennie - w przypadku miejscowości posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej - 4,89 zł). Więcej zapłacą również właściciele psów. Aktualnie opłata ta wynosi 178,26 zł rocznie, ale w przyszłym roku wzrośnie do 186,29 zł. Zmiany dotknęły także opłaty reklamowe – ich część stała nie będzie mogła przekroczyć 3,89 zł dziennie, a zmienna wyniesie maksymalnie 0,36 zł od 1 m kw. pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie.

Wszystko w rękach jednostek samorządu terytorialnego

Choć Ministerstwo podało maksymalne dopuszczalne stawki, o ich faktycznej wysokości w 2026 roku zdecydują rady gmin. Mogą one wprowadzić niższe kwoty lub zrezygnować z części opłat. Dla mieszkańców oznacza to, że wpływ na ostateczny poziom obciążeń będzie zależał od lokalnej polityki podatkowej.