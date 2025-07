Chodziło o spółkę, która na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego zajmuje się zarządzaniem wierzytelnościami funduszy inwestycyjnych. Usługi te są zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy o VAT. Oprócz tego spółka uzyskuje przychody z tytułu uczestnictwa w funduszach oraz z udziału w podmiotach zależnych. Wykonuje również czynności opodatkowane VAT, takie jak np. usługi księgowe, administracyjne, podnajmu powierzchni biurowej.

W odniesieniu do zakupów, których nie może przyporządkować wyłącznie do czynności opodatkowanych (lub wyłącznie do czynności nieopodatkowanych), spółka odlicza VAT naliczony według współczynnika proporcji, zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o VAT.