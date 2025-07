Przypomnijmy, że nowelizacją zwaną Polskim Ładem (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105) wprowadzono zakaz amortyzowania mieszkań i budynków mieszkalnych (art. 22c pkt 2 ustawy o PIT i art. 16c pkt 2a ustawy o CIT). Te, które nabyto lub wzniesiono przed 1 stycznia 2022 r., można było amortyzować tylko do końca 2022 r. (art. 71 ust. 2 ustawy nowelizującej).

Co z amortyzacją akademika?

W sprawie rozpatrzonej przez gdański sąd chodziło o spółkę z o.o., która wybudowała na swoim gruncie akademik z dużym zapleczem usługowym. Poza rokiem akademickim w obiekcie tym są świadczone również usługi hotelowe - wynajem pokoi turystom i letnikom.

Spółka wpisała tę nieruchomość do ewidencji środków trwałych spółki i rozpoczęła jej amortyzację przed 1 stycznia 2022 r. Według Klasyfikacji Środków Trwałych budynek akademika został zaklasyfikowany do grupy 11, tj. „Budynki mieszkalne”, która obejmuje m.in. domy studenckie, budynki zbiorowego zamieszkania dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup społecznych.

Spółka uważała, że wciąż może dokonywać odpisów amortyzacyjnych, aż do momentu pełnego zamortyzowania akademika. Powołała się na konstytucyjną zasadę ochrony praw nabytych, a także ochronę interesów w toku.

Amortyzacja tylko do końca 2022 r.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że nie jest władny do badania zgodności unormowań polskiego prawa podatkowego z postanowieniami konstytucji. Uznał natomiast, że skoro spółka ujęła budynek akademika w ewidencji środków trwałych pod symbolem 11 jako budynek mieszkalny, to po zakończeniu 2022 r. nie ma prawa do jego dalszej amortyzacji (interpretacja z 15 stycznia 2025 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.633.2024.2.ED).

Dwa argumenty sądu

Tego samego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. W uzasadnieniu sędzia Zbigniew Romała wyjaśnił, że stanowisko sądów wydaje się być w tym zakresie ugruntowane. Po pierwsze, organ interpretacyjny rzeczywiście nie jest upoważniony do oceny zgodności regulacji prawa podatkowego z konstytucją. Wynika to z art. 3 pkt 2 ordynacji podatkowej, gdzie znajduje się definicja przepisów prawa podatkowego. Nie wymieniono w nich przepisów konstytucji, zatem - jak wyjaśnił sędzia Romała – wolą ustawodawcy było to, aby organy interpretacyjne nie mogły formułować tego typu ocen.

Po drugie – jak uzasadnił sędzia – wykładnia językowa uchwalonych w 2021 r. przepisów nie nasuwa żadnych wątpliwości. Ustawodawca pozwolił jeszcze przez rok (2022) amortyzować lokale i budynki mieszkalne na dotychczasowych zasadach. – To w pełni wyczerpuje jego obowiązki poszanowania interesów w toku czy ochrony praw nabytych – podsumował sędzia Romała.

Wyrok jest nieprawomocny.

Wyrok WSA w Gdańsku z 9 lipca 2025 r., sygn. akt I SA/Gd 364/25

Autor jest doradcą podatkowym