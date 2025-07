Po raz kolejny zwrócił uwagę, że przepisy nie przewidują możliwości przekształcania spółki holdingowej w fundację rodzinną.

Wcześniej to samo stwierdził w opinii zabezpieczającej z 16 kwietnia 2025 r. (sygn. DKP3.8082.5.2024). Pisaliśmy o tym w artykule „Fiskus zgadza się na restrukturyzację spółek z udziałem fundacji rodzinnej” (DGP nr 93/2025).

Podział spółki

Najnowsza opinia dotyczy czynności polegających na:

- utworzeniu fundacji rodzinnej,

- przystąpieniu fundacji rodzinnej jako wspólnika (komandytariusza) do spółek zależnych. W tym celu fundacja wniesie wkłady pieniężne do tych spółek zależnych i będzie miała w nich mniejszość praw głosu i praw do zysku;

- wystąpieniu spółki holdingowej (spółki komandytowej) ze spółek zależnych bez wynagrodzenia. Wraz z wystąpieniem nastąpi zmiana praw do głosu na posiedzeniach wspólników oraz praw do zysków spółek zależnych i fundacja będzie posiadać takie samo prawo głosu i takie same udziały w zyskach, jak wcześniej spółka holdingowa,

- przekazaniu przez fundatora na podstawie umowy darowizny ogółu praw i obowiązków komplementariusza w spółce holdingowej do fundacji rodzinnej. Po dokonaniu tej darowizny fundacja będzie komplementariuszem w spółce holdingowej oraz wspólnikiem spółek zależnych,

- rozwiązaniu spółki holdingowej i podziale jej majątku bez przeprowadzenia likwidacji. Majątek zostanie przekazany wspólnikom.

Korzyści podatkowe

W wyniku tych działań pojawią się korzyści podatkowe. Nie powstanie bowiem zobowiązanie w CIT w związku z wystąpieniem spółki holdingowej ze spółek zależnych. Nie powstanie też zobowiązanie w PIT i CIT w związku z rozwiązaniem spółki holdingowej.

Ponadto odsunięte w czasie zostanie zobowiązanie podatkowe w CIT z tytułu dochodów uzyskiwanych przez fundację rodzinną w ramach dozwolonej działalności (fundacja rodzinna płaci podatek dopiero w momencie wypłaty świadczeń beneficjentom). A wysokość PIT i CIT z tytułu wypłaty przez fundację rodzinną świadczeń będzie niższa.

Szef KAS przyjął tłumaczenia wnioskodawcy, że planowane działania wynikają wyłącznie z potrzeby zapewnienia sukcesji oraz wycofania się z utworzonej przed kilkoma laty spółki holdingowej. Wówczas nie było bowiem możliwości założenia w Polsce fundacji rodzinnej, która byłaby bardziej optymalna (można je tworzyć od 22 maja 2023 r.). Przy przeprowadzaniu restrukturyzacji nie chodzi więc o korzyść podatkową. Brak opodatkowania – jak tłumaczyli wnioskodawcy – jest raczej naturalnym rezultatem przyjętego sposobu działania niż celem samym w sobie. Głównym zamierzeniem jest od początku potrzeba długoterminowego zabezpieczenia sukcesji w spółkach zależnych.

Dozwolone działanie

Szef KAS potwierdził, że zastąpienie spółki holdingowej fundacją rodzinną pomoże zabezpieczyć sukcesję majątku wnioskodawcy i funkcjonowanie spółek zależnych w razie jego śmierci. Fundacja rodzinna umożliwi też elastyczne wypłacanie środków dla beneficjentów.

Organ nie doszukał się więc sztuczności działań. Uznał, że tak postąpiłby podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej.

Szef KAS zwrócił też po raz kolejny uwagę, że prawo nie przewiduje możliwości przekształcenia spółki holdingowej w fundację rodzinną, co w sytuacji przedstawionej we wniosku byłoby najprostszym sposobem osiągnięcia zakładanych celów.

Skoro zatem wnioskodawca powołał spółkę holdingową jako wehikuł sukcesyjny, to przeniesienie teraz tak zbudowanej struktury spółek do fundacji rodzinnej (tak, aby była ona bezpośrednim ich udziałowcem spółek zależnych) nie będzie niedozwolonym działaniem – potwierdził organ.

Opinia zabezpieczająca szefa KAS z 12 czerwca 2025 r., sygn. DKP3.8082.6.2024 (opublikowana 10 lipca 2025 r.)