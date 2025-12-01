/> />

Zgodnie z obowiązującymi już przepisami obowiązek wystawiania faktur przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur obejmie od 1 lutego 2026 r. największych podatników, a kolejnych - od 1 kwietnia 2026 r. Wszyscy oni muszą być gotowi na odbiór faktur w KSeF już 1 lutego 2026 r. Pojawia się jednak coraz więcej głosów, aby przesunąć ten termin. Czy jest na to szansa?

Krzysztof Rogowski: Prace nad wdrożeniem Krajowego Systemu e-Faktur przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Przełożenie nie jest więc planowane. Narzędzia informatyczne, które mieliśmy udostępnić podatnikom, zostały już udostępnione, np. API KSeF 2.0 w wersji testowej oraz Aplikacja Podatnika KSeF 2.0 w wersji testowej.

Pojawiają się głosy, że do wdrożenia KSeF nie są przygotowani sami przedsiębiorcy, zwłaszcza mali i średni. Że dano im zbyt mało czasu.

K.R.: Obawy przed zmianami są naturalnym procesem, jednak jesteśmy do tych zmian odpowiednio przygotowani. Gdy były wdrażane pliki JPK_VAT, padały analogiczne głosy - że nikt nie jest gotowy, że nie ma dostępnych narzędzi na rynku, itp. W przypadku KSeF jest tak samo. Działania informacyjne i szkoleniowe są prowadzone na szeroką skalę. Weźmy choćby prowadzone w okresie wakacyjnym „Letnie spotkania o KSeF” czy trwające od września „Środy z KSeF” w urzędach skarbowych. Przygotowaliśmy stronę ksef.podatki.gov.pl, która jest głównym źródłem wiedzy nt. systemu i zawiera materiały szkoleniowe, tutoriale oraz instrukcje, w tym Podręcznik KSeF 2.0. Od stycznia w temacie KSeF działa infolinia KIS, a od połowy października usługa „Umów wizytę w urzędzie skarbowym”. Podjęliśmy wiele, wiele innych działań, łącznie ze współpracą z innymi resortami, aby dotrzeć z niezbędną wiedzą na czas do każdego przedsiębiorcy. Jesteśmy przekonani, że firmy otrzymały wystarczająco dużo czasu na przygotowania.

Czy ministerstwo bierze pod uwagę zmiany legislacyjne?

Tomasz Tratkiewicz: W połowie 2026 r. będziemy wiedzieć, czy należy dokonać zmian. Jeżeli będą konieczne, zostaną wprowadzone z odpowiednio długim vacatio legis w 2027 r.

Przedsiębiorcy czekają na objaśnienia podatkowe dotyczące KSeF. Kiedy mogą się ich spodziewać?

T.T. : Niewykluczone, że projekt objaśnień opublikujemy w grudniu 2025 r.

Trzeba jednak pamiętać, że będą one dotyczyć bardzo małego wycinka rzeczywistości, tj. stałego miejsca prowadzenia działalności przedsiębiorcy zagranicznego w kontekście KSeF. Będą miały walor ogólności.

Jeżeli chodzi o funkcjonowanie systemu, to wszystko jest opisane w podręczniku KSeF.

Podręcznik KSeF nie ma mocy wiążącej, a objaśnienia mają…

Anna Mytyk: To prawda. Pamiętajmy jednak, że podręcznik daje możliwość opisu całego działania systemu, procesów technicznych, biznesowych. Każdy, kto zastosuje się do podręcznika KSeF, nie poniesie negatywnych konsekwencji swojego działania.

Kiedy w Dzienniku Ustaw zostaną opublikowane rozporządzenia wykonawcze dotyczące funkcjonowania KSeF?

T.T.: Chcielibyśmy, aby stało się to na początku grudnia.

Czy MF dostosuje podręcznik KSeF do opublikowanych przepisów?

A.M.: Tak. Zweryfikujemy jeszcze raz treść podręcznika i w razie konieczności uzupełnimy.

Rozmawiali: Mariusz Szulc i Agnieszka Pokojska

