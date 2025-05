Jeżeli fiskus nie ściągnie już podatku, bo przedawni się zobowiązanie, to sąd i tak będzie mógł ukarać podatnika za przestępstwo skarbowe (uchylenie art. 44 par. 2 kodeksu karnego skarbowego).Kto złoży korektę deklaracji na mniej niż rok przed przedawnieniem, od tego urząd będzie mógł dłużej ściągnąć podatek.Przedawnienia nie będą już wstrzymywać wszystkie postępowania karnoskarbowe, a tylko te dotyczące najpoważniejszych przestępstw (dziś byłaby to kwota powyżej 933 200 zł) – zmiany w art. 70 par. 6 pkt 1 ordynacji podatkowej. Za to nastąpią duże zmiany w przedawnieniu karalności – ogólnie mówiąc, na niekorzyść podatników (wspomniane uchylenie art. 44 par. 2 kodeksu karnego skarbowego).Zmienią się zasady przedawnienia zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym.Inna osoba (tzw. trzecia) będzie mogła zapłacić daninę za podatnika do kwoty 5 tys. zł, a nie jak dziś 1 tys. zł.Urząd skarbowy będzie mógł umorzyć podatek jeszcze przed terminem jego zapłaty.Będzie mniej raportowania schematów podatkowych.

Projekt nowelizacji ordynacji podatkowej (nr UD196)

Od 1 stycznia 2026 r.

Opublikowany na stronie RCL. Jest w trakcie konsultacji.