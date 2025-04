Już 30 kwietnia 2025 r. mija termin na złożenie rocznego zeznania PIT za 2024 r. Kto się spóźni z rozliczenia może słono zapłacić. W niektórych sytuacjach będzie można się jednak wybronić składając czynny żal.

Chociaż Krajowa Administracja Skarbowa, w usłudze Twój e-PIT przygotowuje zeznania zarówno podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą, jak i niemającym własnego biznesu, to nie wszystkie zostaną automatycznie złożone 30 kwietnia 2025 r.

Jakie zeznania zostaną zaakceptowane automatycznie

Automatyczna akceptacja działa tylko w przypadku PIT-37 i PIT-38. To oznacza, że te zeznania przygotowane przez skarbówkę w ramach usługi Twój e-PIT – zostaną uznane za złożone 30 kwietnia 2025 r. Dzięki temu będą one złożone w ustawowym terminie.

Taka automatyczna akceptacja rozpocznie się o północy z 30 kwietnia na 1 maja 2025 r. i potrwa do 8 maja br.

Jeżeli z takich zeznań będzie wynikał podatek do zapłaty, urząd skarbowy w terminie miesiąca od takiej akceptacji, wyśle podatnikowi informację o kwocie podatku do zapłaty.

Jeżeli podatnik wyraził zgodę na doręczanie pism za pomocą korespondencji elektronicznej (na swoim koncie w e-Urzędzie Skarbowym), to zawiadomienie o kwocie do zapłaty zostanie doręczone takim kanałem, a jeżeli nie wyraził zgody, to zawiadomienie będzie doręczone za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany w rozliczeniu. Podatnik będzie miał na zapłatę siedem dni od dnia odebrania informacji.

Jakie zeznania trzeba złożyć samodzielne złożyć

Automatyczna akceptacja nie zadziała w przypadku częściowo wypełnionych przez KAS zeznań przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą:

według skali podatkowej (PIT-36),

według liniowej stawki 19 proc. (PIT-36L),

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Dotyczy to też zeznań podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej i osób, które mają zawieszoną działalność gospodarczą.

Przypomnijmy, że takie udostępnione przedsiębiorcom zeznania nie są kompletne. KAS wypełniła tylko niektóre rubryki, głównie z: danymi rejestracyjnymi podatnika, wpłaconymi przez niego w trakcie roku zaliczkami na PIT lub kwotami wpłaconego ryczałtu, a także wpłaconymi składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Dlatego też przedsiębiorcy muszą swoje zeznania uzupełnić, zaakceptować i samodzielnie wysłać.

Tak samo jest w przypadku podatników, którzy nie są przedsiębiorcami, ale również składają PIT-28 lub PIT-36, bo np. uzyskiwali w 2024 r. przychody z prywatnego najmu, dochody z zagranicy.

Takie deklaracje można jeszcze do 30 kwietnia 2025 r. złożyć poprzez usługę Twój e-PIT, weryfikując, modyfikując i zatwierdzając swoje zeznania przygotowane przez KAS. Można też rozliczyć się w pełni samodzielnie, np. przez stronę e-Deklaracje (bez logowania) lub składając (wysyłając) do urzędu skarbowego zeznanie w wersji papierowej.

Jakie kary grożą

Co grozi za nieterminowe złożenie zeznania? - Kara grzywny za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Podatnik będzie też musiał zapłacić odsetki od zaległości podatkowych jeżeli nie zapłaci brakującego podatku za 2024 r. do 30 kwietnia 2025 r. – mówi Małgorzata Samborska, doradca podatkowy, partner w Grant Thornton

Tłumaczy, że wysokość grzywny uzależniona jest od kwoty uszczuplenia podatkowego, czyli kwoty która wynikałaby ze złożonego zeznania. Przypomnijmy, że z wykroczeniem skarbowym mamy do czynienia wtedy, gdy kwota niezapłaconego podatku nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2025 r. limit ten wynosi zatem 23 330 zł.

Za wykroczenie urząd skarbowy może wymierzyć w 2025 r. mandat w wysokości od 466,60 zł 23 330 zł.

- Natomiast, jeżeli w grę wchodziłoby przestępstwo skarbowe to tu wysokość grzywny wymierzy sąd. W grę wchodzi też kara ograniczenia, nawet pozbawienia wolności - wyjaśnia Małgorzata Samborska. W 2025 r. wysokość grzywny, którą może nałożyć sąd, wynosi od 1555,30 zł do 44 792 640 zł.

A co, jeżeli o uszczupleniu w ogóle nie ma mowy, bo podatnik nie musiał dopłacić podatku, albo miał zawieszoną działalności i nie uzyskał przychodu (musi jednak złożyć zeznanie).

- Niezłożenie deklaracji jest wykroczeniem, urząd skarbowy może więc nałożyć na podatnika grzywnę – mówi ekspertka.

Czy można złożyć czynny żal

Można uniknąć grzywny, jeżeli w porę podatnik złoży zeznanie i tzw. czynny żaloraz dopłaci podatek, jeśli był należny. Trzeba to jednak zrobić szybko. Zgodnie z art. 16 ust. 5 kodeksu karnego skarbowego czynny żal jest bowiem bezskuteczny, jeżeli został złożony „w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego”.

- Należy się zastanowić, kiedy organ będzie miała już udokumentowane to, że podatnik nie złożył zeznania – mówi Małgorzata Samborska. Tłumaczy, że zeznania roczne podatników PIT można składać nie tylko elektronicznie, ale też tradycyjną pocztą czy w konsulacie. To oznacza – jak tłumaczy ekspertka – że zaraz po upływie terminu na złożenie rocznego PIT fiskus nie może jeszcze wiedzieć, czy podatnik złożył zeznanie czy też nie – nadal może dostarczyć go pocztą.

- Jeżeli jednak podatnik złoży zeznanie wraz z czynnym żalem z miesięcznym opóźnieniem, może on nie zadziałać, bo US stwierdzi, że wówczas miał już udokumentowane to, że podatnik się nie rozliczył – mówi Małgorzata Samborska.