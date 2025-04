Rozliczenie PIT po zmianie nazwiska

Podczas rozliczania PIT po zmianie nazwiska, podatnik powinien wpisać w deklaracji aktualne nazwisko. Nie ma potrzeby podawania poprzedniego nazwiska ani informowania urzędów skarbowych o zmianie nazwiska w samej deklaracji podatkowej. Jednak jeśli chcemy, aby nasze dane w urzędzie skarbowym zostały zaktualizowane, powinniśmy skorzystać z formularza ZAP-3. Taki formularz można złożyć w trakcie roku podatkowego, by zgłosić zmianę nazwiska. W przypadku rozwodu warto zgłosić powrót do nazwiska panieńskiego lub nazwiska przed zawarciem małżeństwa.

Zgłoszenie zmiany nazwiska w urzędzie skarbowym

W trakcie roku podatkowego oraz przy składaniu rocznego zeznania podatkowego mamy możliwość poinformowania urzędów skarbowych o zmianie nazwiska. Zazwyczaj dotyczy to kobiet, które zmieniają nazwisko po ślubie, choć równie dobrze mąż może przyjąć nazwisko żony.

Formularz ZAP-3 – aktualizacja danych osobowych

Formularz ZAP-3 służy do aktualizowania danych podatników w urzędzie skarbowym. Jest przeznaczony dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej ani nie są podatnikami VAT. Dzięki formularzowi ZAP-3 możemy zaktualizować dane osobowe, takie jak:

zmiana nazwiska (np. po małżeństwie lub rozwodzie),

adres zamieszkania,

adres do korespondencji,

numer rachunku bankowego, na który mają być przekazywane zwroty podatkowe.

Jak złożyć formularz ZAP-3?

Formularz ZAP-3 można złożyć na trzy sposoby:

Osobiście – w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania.

Pocztą – wysyłając wypełniony formularz na adres właściwego urzędu skarbowego.

Elektronicznie – przez system e-Deklaracje na stronie Ministerstwa Finansów, wymagający profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Choć nie ma określonego terminu na złożenie formularza, warto złożyć go jak najszybciej po zmianie danych, aby uniknąć problemów związanych z korespondencją, zwrotem podatku czy innymi formalnościami.

Zmiana nazwiska a rozliczenie PIT wspólne z małżonkiem

Jeśli podatnik zmienił nazwisko w trakcie roku i rozlicza się wspólnie z małżonkiem, istotne jest, by w deklaracji podał aktualne dane. Wspólne rozliczenie z małżonkiem nie wymaga zgłaszania zmiany nazwiska osobno – wystarczy wskazać aktualne dane osobowe. Jeśli jednak zmiana nazwiska miała miejsce w trakcie roku, dobrze jest upewnić się, że dane w formularzu PIT są zgodne z tymi, które figurują w urzędzie skarbowym.

Osoby składające PIT elektronicznie przez e-Urząd Skarbowy lub program do rozliczeń powinny upewnić się, że dane w deklaracji podatkowej (takie jak numer PESEL czy NIP) są zgodne z aktualnymi danymi widniejącymi w rejestrze skarbowym. Choć zmiana nazwiska nie wpływa na sposób autoryzacji deklaracji, to ważne jest, by dane były prawidłowe, ponieważ to podatnik odpowiada za poprawność złożonej deklaracji podatkowej.