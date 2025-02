Fiskus przekazuje organizacjom pożytku publicznego z 1,5 proc. PIT miliony złotych. Przykładowo w 2024 r. do ponad 9 tys. organizacji pożytku publicznego trafiło aż 1,9 mld zł z tego tytułu.

Przypomnijmy, że pieniądze z podatku mogą trafić do OPP znajdujących się w wykazie prowadzonym przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Wniosek o przekazanie 1,5 proc. podatku zawarty w zeznaniu podatkowym

Wniosek o przekazanie części podatku jest zawarty w zeznaniu podatkowym. Wystarczy, że podatnik wpisze numer KRS wybranej organizacji oraz kwotę, jaką chce przekazać. Kwota ta nie może przekraczać maksymalnie 1,5 proc. podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół, ale może być mniejsza. Datek można przekazać na konkretny cel, określając go w przewidzianej do tego rubryce.

Fiskus pomaga

Przypomnijmy, że podatnik może skorzystać z usługi Twój e-PIT (na stronie www.podatki.gov.pl), czyli przygotowanego dla niego przez skarbówkę zeznania (również dla przedsiębiorców).

Tam automatycznie wpisana jest OPP, której podatnik przekazał 1,5 proc. swojego podatku w poprzednim roku (o ile organizacja nadal znajduje się w odpowiednim wykazie). Jeżeli wówczas został wskazany szczegółowy cel, to on również jest wpisany w przygotowanym zeznaniu. W takim przypadku podatnik nie musi sprawdzać, które OPP są uprawnione do otrzymania środków. Jeżeli dana OPP była w wykazie rok wcześniej i podatnik przekazał jej wtedy 1,5 proc. PIT, ale potem została z tego rejestru usunięta, nie pojawi się ona w rozliczeniu sporządzonym dla podatnika przez skarbówkę. Dane OPP, jak i szczegółowy cel, można zmienić.