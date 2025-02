W rocznym PIT menedżerowie nie mogą odliczyć od swoich przychodów kosztów imiennych biletów okresowych – potwierdziła Krajowa Informacja Skarbowa w odpowiedzi mailowej na pytanie doradcy podatkowego.

Osoby fizyczne mogą odliczyć od swoich przychodów wydatki na dojazdy, które faktycznie są wyższe niż zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w miesięcznej wysokości 250 zł lub 300 zł (przewidziane dla osób zatrudnionych poza miejscowością, w której mieszkają).

Możliwość taką daje art. 22 ust. 11 ustawy o PIT. Jednym z warunków jest posiadanie imiennego biletu okresowego autobusowego, kolejowego (fiskus nie honoruje biletów jednorazowych). Faktycznie poniesione koszty można uwzględnić w rocznym PIT.

Ma to jednak zastosowanie wyłącznie do rozliczenia przychodów ze: stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.

Kto wykluczony

Nie dotyczy to natomiast menedżerów, którzy uzyskują przychody na podstawie art. 13 pkt 7 i 9 ustawy o PIT, czyli przychody:

otrzymywane przez osoby należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,

uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Pozbawienie menedżerów prawa do odliczenia kosztów biletów było zamierzone - zauważa Małgorzata Samborska, doradca podatkowy i partner w Grant Thornton.

Menedżerowie mogą jedynie odliczyć koszty uzyskania przychodów z tytułu kontraktu (umowy o zarządzanie) w wysokości 250 zł miesięcznie. Maksymalnie jest to 4500 zł rocznie i to nawet, jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody (wymienione w art. 13 pkt 7 i 9 ustawy o PIT) uzyskuje od więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych. Wynika to wprost z art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o PIT.

Skąd wątpliwości

- Przepisy dotyczące biletów wielokrotnie się zmieniały – wyjaśnia Małgorzata Samborska. Przypomina, że przed laty w art. 22 ustawy o PIT był ust. 11a (obecnie już uchylony). Wynikało z niego wprost, że przepis o odliczaniu kosztów imiennych biletów okresowych (art. 22 ust. 11) nie ma zastosowania do kosztów uzyskania przychodów ze źródeł określonych w art. 13 pkt 5, 7 i 9, a więc m.in. do przychodów z kontraktów menedżerskich. Ust.11a został jednak uchylony z dniem 1 stycznia 2009 r.

Wcześniej, w sporządzonych na zlecenie Sejmu opiniach (np. z 18 kwietnia 2002 r. druk sejmowy nr 415) wskazywano, że dotychczasowy art. 22 ust. 11a dyskryminował podatników, których przychody są wymienione w art. 13 pkt 5, 7 i 9 (w tym menedżerów) w stosunku do pracowników. - Można więc było sądzić, że uchylenie ust. 11a w art. 22 ustawy o PIT pozwoli dowodzić, że menedżerowie, tak jak pracownicy, mogą odliczyć koszty imiennych biletów okresowych – podkreśla ekspertka.

Taki wniosek można było jednak wysnuć z sejmowych opinii. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji napisano jednak co innego – że ustawodawca nieprzypadkowo pozbawił prawa do tego odliczenia menedżerów.– Ciężko byłoby więc poważyć stanowisko fiskusa – uważa Małgorzata Samborska.

Pełną odpowiedź Krajowej Informacji Skarbowej cytujemy w ramce.