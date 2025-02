Podatnicy dostaną od fiskusa większe oprocentowanie nadpłat. Natomiast saszetki nikotynowe, urządzenia do waporyzacji i inne substytuty tradycyjnych papierosów zostaną objęte podatkiem akcyzowym.

Takie zmiany przyjął w ubiegłym tygodniu Sejm. Teraz obie ustawy nowelizujące rozpatrzy Senat.

Co się zmieni w akcyzie

Pierwsza nowelizacja zakłada, że akcyzą zostaną objęte:

- urządzenia do waporyzacji (wielorazowe papierosy elektroniczne, podgrzewacze i urządzenia wielofunkcyjne),

- saszetki nikotynowe i inne wyroby nikotynowe oraz

- zestawy części do urządzeń do waporyzacji.

Urządzenia do waporyzacji będą opodatkowane od lipca br., a saszetki nikotynowe od sierpnia br., choć sama nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym wejdzie w życie 1 kwietnia 2025 r.

Rozszerzona ma być także definicja wyrobów nowatorskich.

Niezależnie od tego wzrośnie stawka akcyzy od już dziś opodatkowanego płynu do jednorazowych papierosów elektronicznych.

Nowelizacja ordynacji podatkowej wymuszona wyrokami TSUE

Druga nowelizacja - ordynacji podatkowej wprowadza zmiany wynikające z dwóch wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE.

Po pierwsze, jeżeli nadpłata powstanie w wyniku orzeczenia trybunału (unijnego lub krajowego), to podatnicy dostaną pełne oprocentowanie, od dnia powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu, niezależnie od tego, kiedy złożą wniosek o zwrot. Dziś jest na to tylko 30 dni od dnia publikacji wyroku trybunału w Dzienniku Urzędowym UE (gdy w sprawie orzekał Trybunał Sprawiedliwości UE) lub od wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Zmiana w tym zakresie to skutek orzeczenia TSUE z 8 czerwca 2023 r. (sygn. akt C-322/22). Trybunał orzekł wtedy, że art. 78 par. 5 polskiej ordynacji niesłusznie ogranicza oprocentowanie podatkowych nadpłat, jest więc sprzeczny z unijnym prawem.

Zachowany termin nadania

Po drugie, znowelizowany ma być art. 12 par. 6 pkt 2 ordynacji, który dziś dotyczy domniemania zachowania terminu przy wnoszeniu pism do organów podatkowych jedynie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie.

Natomiast teraz dotyczyłoby to także nadawania pism za pośrednictwem dowolnego operatora w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe i dowolnego podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie innego państwa.

Analogiczne zmiany mają być w innych przepisach, m.in. art. 165 par. 2 kodeksu postępowania cywilnego.

Wszystko to jest następstwem wyroku TSUE z 7 marca 2019 r. (C-545/17). Trybunał uznał wtedy za sprzeczny z unijnym prawem przepis krajowy (art. 165 par. 2 k.p.c w brzmieniu obowiązującym do 23 września 2021 r.), który za równoznaczne z wniesieniem pisma procesowego do danego sądu uznawał jego złożenie w placówce pocztowej wyłącznie operatora wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej.

Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.