Zwolnienie strefowe dotyczy również czynności pomocniczych, gdy między nimi a działalnością podstawową zachodzi ścisły, nierozerwalny i funkcjonalny związek – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Chodziło o spółkę zajmującą się działalnością handlową (sprzedaż baterii i akumulatorów przemysłowych oraz prostowników nabywanych od podmiotów z grupy kapitałowej, do których spółka należy) oraz działalnością produkcyjną (produkcja i sprzedaż baterii). Spółka uzyskała decyzję o wsparciu, o której mowa w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 459). To daje jej prawo do zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT.

Z akcesoriami i montażem

Ze względu na zapotrzebowanie na baterie o dużej mocy spółka głównie produkuje i dostarcza klientom monobloki baterii wraz z akcesoriami w celu ich złożenia w pakiet baterii o dużej mocy (bez akcesoriów nie byłoby to możliwe). Akcesoria (takie jak: kable, zatyczki, folie, łączniki, stojaki, śruby) są więc przeznaczone do łączenia monobloków baterii w zestawy (pakiety baterii) pozwalające na wykorzystanie łącznej (a nie pojedynczej) mocy baterii. Spółka kupuje je od podmiotów z grupy kapitałowej, do której sama należy, lub od podmiotów trzecich.

Zapewnia również możliwość montażu zamówionych przez klientów produktów z uwagi na ich specyficzne gabaryty oraz specjalistyczną technikę instalacji. Te usługi świadczą zarówno jej pracownicy (montaż jest na terytorium kraju), jak i firmy zewnętrzne (montaż za granicą).

We wniosku o interpretację spółka podkreśliła, że nie handluje odrębnie akcesoriami, a ich sprzedaż jest nierozerwalnie związana ze sprzedażą baterii.

Spór o zwolnienie

Spółka uważała, że zwolnienie z CIT dotyczy również wartości akcesoriów oraz montażu baterii, skoro jedne i drugie są wliczone w cenę sprzedaży wytworzonego produktu.

Argumentowała, że montaż i sprzedaż akcesoriów to działalność pomocnicza względem działalności prowadzonej na terenie określonym w decyzji o wsparciu.

Nie zgodził się z nią dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W interpretacji z 18 kwietnia 2024 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.47. 2024.2.AN) zwrócił uwagę na to, że działalność w zakresie usług montażowych nie została wymieniona w decyzji o wsparciu. Ponadto – uznał – usługi montażowe wykonywane przez pracowników spółki nie stanowią usług niezbędnych do sprzedaży wytworzonych baterii. Natomiast w odniesieniu do montażu wykonywanego przez firmy zewnętrzne stwierdził, że jest to całkiem odrębna usługa. Nie można więc uznać, że dochód z tego tytułu jest dochodem uzyskanym z działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę na podstawie posiadanej decyzji o wsparciu – ocenił dyrektor KIS.

Co do akcesoriów, to za kluczowe uznał on to, że ich producentem nie jest spółka, lecz inne podmioty z jej grupy kapitałowej oraz firmy zewnętrzne. Nie są więc one produkowane w zakładzie spółki w ramach nowej inwestycji – stwierdził i dlatego uznał, że dochód z ich sprzedaży nie jest dochodem z działalności prowadzonej przez spółkę na podstawie decyzji o wsparciu.

Wygrała spółka

Tę interpretację uchylił WSA w Poznaniu. Niemniej – jak zaznaczył – „dopuszczenie do udziału w dochodzie korzystającym ze zwolnienia towarów i usług spoza terenu określonego w decyzji o wsparciu nie może prowadzić do utraty przez daną działalność charakteru działalności prowadzonej na tym terenie”.

Dlatego uznał, że fiskus błędnie zinterpretował art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT. Prawidłowa wykładnia tego przepisu prowadzi do wniosku, że wyrażone w nim zwolnienie rozciąga się również na czynności pomocnicze w sytuacji, gdy pomiędzy tego rodzaju czynnościami a działalnością podstawową zachodzi ścisły i nierozerwalny, i funkcjonalny związek.

WSA wyjaśnił, że działalność pomocnicza to taka, która nie jest kluczowa dla wartości wyrobu gotowego oraz istotności procesu produkcyjnego. Nawiązał tu do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 lutego 2024 r. (sygn. akt II FSK 707/21).

Nie tylko produkcja

Odnosząc się do rozpatrywanej sprawy, WSA zauważył, że decyzja o wsparciu, którą dostała spółka, obejmuje działalności: produkcyjną, handlową i usługową m.in. w zakresie baterii i akumulatorów. Nie odnosi się zatem wyłącznie do działalności produkcyjnej w zakresie baterii i akumulatorów, lecz obejmuje również działalności handlową i usługową.

Brak wskazania w niej usług montażowych to za mało – zdaniem sądu – by uznać, że wartość takiej usługi, wliczona w cenę sprzedaży, nie jest objęta zwolnieniem z CIT. Nie ma znaczenia to, że usługi montażowe nie są niezbędne do sprzedaży wytworzonych baterii, ani to, że montaż jest wykonywany przez firmy zewnętrzne – uznał sąd.

Podobnie – stwierdził – nie ma znaczenia to, że akcesoria nie są produkowane w zakładzie spółki, tylko kupowane od innych podmiotów. Za istotne uznał fakt, że kontrahenci spółki, w związku ze specyfiką ich działalności, są zasadniczo zainteresowani całymi zestawami baterii, a nie ich pojedynczymi monoblokami, a akcesoria służą właśnie do połączenia monobloków baterii w pakiet. Wyrok jest nieprawomocny. ©℗

