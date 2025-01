W tym roku mniej przedsiębiorców skorzysta z podatkowych uproszczeń. Zmalały bowiem ustawowe limity podatkowe, a to ze względu na niższy kurs euro, który bierze się pod uwagę do przeliczeń

Więcej będzie tylko przedsiębiorców zwolnionych z prowadzenia ksiąg rachunkowych, bo – po pierwsze – z 2 mln do 2,5 mln euro wzrósł limit przychodów, którego osiągnięcie zmusza do przejścia na księgi rachunkowe. W 2025 r. ten próg jest więc o prawie 1,5 mln zł wyższy niż pułap, który obowiązywał w 2024 r. Teraz wynosi on 10 711 500 zł (po przeliczeniu według kursu z 1 października 2024 r. – 4,2846 zł za 1 euro).

Jak liczyć limit dotyczący ksiąg rachunkowych

Po drugie, ten limit jest inaczej liczony. Od 2025 r. nie uwzględnia się już w nim przychodów z operacji finansowych, a jedynie przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za poprzedni rok obrotowy.

Te zmiany są następstwem nowelizacji z 6 grudnia 2024 r. ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1863).

Tak jak dotychczas natomiast pułap zobowiązujący do przejścia na księgi rachunkowe dotyczy: osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz przedsiębiorstw otrzymanych w spadku.

Które limity podatkowe się nie zmienią w 2025 roku?

Nie zmieniły się limity określone w euro dla celów podatkowych. Na przykład próg decydujący o statusie małego podatnika w PIT, CIT i VAT wciąż wynosi 2 mln euro.

Przypomnijmy, że status małego podatnika decyduje m.in. o możliwości stosowania 9-proc. stawki CIT. Trzeba mieć przychody nieprzekraczające w poprzednim roku podatkowym równowartości 2 mln euro (art. 4a pkt 10 ustawy o CIT).

Ale to tylko jeden z warunków. Oprócz tego należy mieć odpowiednio niskie przychody bieżące, czyli osiągnięte już w 2025 r. Ich limit również wynosi 2 mln euro, ale jest on liczony według innego kursu, bo obowiązującego na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego.

To oznacza, że w 2025 r. 9-proc. CIT zapłacą podatnicy, których:

przychody ze sprzedaży brutto, tj. wraz z należnym VAT, w 2024 r. nie przekroczyły 8 569 000 zł (2 mln euro liczonych według kursu z 1 października 2024 r.),

bieżące przychody netto, czyli bez należnego VAT, w 2025 r. nie przekroczą 2 mln euro (liczonych według dzisiejszego kursu, tj. z 2 stycznia 2025 r.).

Wszystkie limity na 2025 rok w jednej tabeli

Progi przychodów uprawniające przedsiębiorców do stosowania uproszczeń

Rodzaj limitu 2024 r. * 2025 r. ** Brak obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych (wartość sprzedaży z poprzedniego roku do 2 mln, od 2025 r. 2,5 mln euro) 9 218 200 10 711 500 Status małego podatnika w PIT i w CIT (wartość sprzedaży z poprzedniego roku 2 mln euro) 9 218 000 8 569 000 Wartość środków trwałych dla celów jednorazowej amortyzacji u małego podatnika (do 50 tys. euro) 230 000 214 000 Status małego podatnika w VAT, (wartość sprzedaży z poprzedniego roku do 2 mln euro) 9 218 000 8 569 000 Status małego podatnika w VAT dla przedsiębiorstw prowizyjnych, np. maklerskich (kwota otrzymanych prowizji lub innego wynagrodzenia do 45 tys. euro) 207 000 193 000 Limit dla kwartalnych rozliczeń VAT przez spółki stosujące estoński CIT (wartość sprzedaży roku poprzedniego do 4 mln euro) 18 436 000 17 138 000 Przychody ryczałtowców z roku poprzedniego (do 2 mln euro) 9 218 200 8 569 200 Przychody ryczałtowców opodatkowanych kwartalnie (do 200 tys. euro) 921 820 856 920