Prawie 144 mld zł, o jedną czwartą więcej niż rok wcześniej, mieliśmy do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 r. – wynika z informacji Ministerstwa Finansów. Podobnie jak przed rokiem resort opublikował dane dotyczące PIT w podziale na poszczególne gminy, a także podstawę i sposób opodatkowania.

Wynika z nich, że ponad połowę podatku dochodowego dał PIT-37 dotyczący dochodów osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Liczba tego rodzaju podatników (złożonych formularzy) zwiększyła się o 15 proc., do 21,7 mln. Te osoby osiągnęły 1,3 bln zł przychodu i miały prawie 1,2 bln zł dochodów. Przychód i dochód zwiększyły się o 23–24 proc., a podatek był wyższy niż rok wcześniej o 36 proc.

Polski Ład zmniejszył korzyści podatkowe związane ze statusem przedsiębiorcy

Liczba deklaracji dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim rokiem o 2 proc., do niespełna 3,4 mln. Przychody tego typu podatników spadły o 5 proc., do 1,7 bln zł, ale dochody urosły o 4 proc., do 357,4 mld zł. W efekcie urosła i kwota podatku – o 5 proc., do 44 mld zł. Wprowadzony z początkiem 2022 r. przez rząd Prawa i Sprawiedliwości Polski Ład zmniejszył korzyści podatkowe związane ze statusem przedsiębiorcy.

Największy spadek liczby deklaracji dotyczył emerytów rozliczających się za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tego typu deklaracji za 2022 r. było 3,6 mln, a rok później do miliona zabrakło 3 tys. Równocześnie jednak kwota podatku należnego, która wcześniej liczona była w milionach, urosła do 2,5 mld zł.

Kwota należnego PIT największa w Warszawie

Z danych MF wynika, że w 12 miastach kwota należnego PIT (ze wszystkich źródeł dochodu) za 2023 r. przekroczyła 1 mld zł. Liderem jest Warszawa, gdzie należny podatek wyniósł prawie 17,6 mld zł i był o 16 proc. wyższy niż rok wcześniej. W przypadku mieszkańców Poznania był wzrost o 27 proc., Lublina – o 32 proc., a Bydgoszczy – o 34 proc.

Dane dotyczące poszczególnych gmin nie pokazują pełnego obrazu. 3,1 mld zł wyniósł podatek należny, który w danych resortu nie jest przypisany do konkretnego miejsca.