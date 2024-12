Sponsorowany udział w konferencji firmy farmaceutycznej to dla lekarza przychód – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Wcześniej kluczowym argumentem było to, że ani sponsor ani sami lekarze nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na udział w konferencjach.

Spór z fiskusem toczyła spółka należąca do międzynarodowej grupy farmaceutycznej. W ramach prowadzonej na polskim rynku działalności marketingowej sponsoruje ona lekarzom bezpłatny udział w konferencjach reklamujących produkty grupy. Spółka pokrywa lekarzom wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konferencjach, w tym opłaty rejestracyjne i wydatki na podróż.

Lekarze uczestniczący w konferencjach nie są pracownikami ani zleceniobiorcami spółki, a ich udział jest dobrowolny, zależny wyłącznie od woli samego zainteresowanego.

Udział lekarza w konferencji to przychód

Spółka uważała, że chociaż głównym celem udziału lekarza w konferencji nie jest uzyskanie przychodu, a raczej podniesienie kwalifikacji zawodowych, to jednak stanowi on dla nich przychód – tzw. innych źródeł.Jest to bowiem dla nich – jak argumentowała spółka -nieodpłatne świadczenie, które zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 11 ust. 1 ustawy o PIT podlega opodatkowaniu.

Zarazem jednak spółka była zdania, że przychód ten jest zwolniony z podatku napodstawie art. 21 ust. 13 ustawy PIT zwolnieniu z opodatkowania. Przepis ten wskazuje, pod jakimi warunkami zwolnione z podatku są diety i inne należności za czas podróży osoby, która nie jest pracownikiem podatnika (art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b).

Spółka doszła do wniosku, że skoro przychód z bezpłatnego udziału w konferencjach jest zwolniony zpodatku, to ona sama nie musi sporządzać lekarzom rocznych informacji PIT-11 (informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy).

Nie ma zwolnienia z podatku na podstawie ustawy o PIT?

Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W interpretacji z 18 grudnia 2021 r. (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.650.2020.1.AK) potwierdził, żeudział w sponsorowanych konferencjach promujących produkty spółki jest dla lekarzy przychodem z tzw. innych źródeł. Nie zgodził się natomiast ze spółką, że przychód ten jest zwolniony z podatku na podstawie art. 21 ust. 13 ustawy o PIT.

Stwierdził więc, że spółka musi sporządzać informacje PIT-11, w których wykaże przychódlekarzy z bezpłatnego udziału w konferencjach.

Nie zgodził się z tym z kolei WSA w Warszawie. W wyroku z 10 września 2021 r. (sygn. akt III SA/Wa 633/21) za kluczowe uznał to, że ani spółka ani sami lekarze nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na udział medyków w organizowanych konferencjach. Skoro więc wydatki te nie są przez nikogo zaliczane do kosztów uzyskania przychodu, to mogą stanowić uzasadnienie do zastosowania zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 13 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o PIT.

Wyrok ten uchylił Naczelny Sąd Administracyjny i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd I instancji. Jednocześnie odstąpił od orzeczenia co do istoty sprawy.