Przykład

Podatnik prowadzący działalność w zakresie obrotu dziełami sztuki sprowadził z zagranicy dzieło sztuki (obraz), za które zapłacił 10 tys. zł. Przy imporcie zastosował preferencyjną stawkę VAT w wysokości 8 proc. W związku z tym koszt zakupu obrazu wynosi 10 800 zł, w tym 800 zł to VAT (10 tys. zł x 8 proc. VAT).

Podatnik sprzedał następnie to dzieło sztuki za 12 tys. zł (wartość brutto). Stawka VAT na sprzedaż dzieł sztuki wynosi 23 proc.

Obecnie (do 31 grudnia 2024 r.) do takiej transakcji stosuje się procedurę VAT marża. W takiej sytuacji VAT naliczony przy imporcie (800 zł) nie podlega odliczeniu. Ponieważ cena sprzedaży obrazu brutto to 12 tys. zł, to VAT należny od marży (23 proc.) oblicza się w następujący sposób:

– marża: 12 tys. zł (cena sprzedaży brutto) – 10 800 zł (koszt zakupu brutto) = 1200 zł

– podstawa opodatkowania = 975,61 zł (1200 zł : 1,23),

– VAT od marży = 224 zł (975,61 zł × 23 proc.).

W sumie podatnik ponosi dziś ciężar VAT w wysokości 1024 zł (800 zł przy imporcie, bez możliwości odliczenia, i 224 zł z tytułu VAT marża).

Od 1 stycznia 2025 r. nie będzie już można w takiej transakcji zastosować procedury VAT marża. W związku z tym podatnik:

– co do zasady powinien móc odliczyć VAT zapłacony przy imporcie wynoszący 800 zł (8 proc.),

– naliczy 23 proc. VAT od pełnej ceny brutto, tj. od 12 tys. zł, co wyniesie: 2 760 zł (12 tys. zł x 23 proc.).

– zapłaci VAT w wysokości 1960 zł (2760 zł – 800 zł).